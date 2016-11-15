 İpek Soylu ikinci tura yükseldi – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ikinci tura yükseldi

    İpek Soylu ikinci tura yükseldi

    Kadın Tenisçiler Birliği () kapsamında düzenlenen ilk turunda Türk tenisçi , Slovak rakibi 'yı 5-7, 6-2 ve 4-2'lik setlerle mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

    Tayvan'ın başkenti Taipei'de oynanan karşılaşmanın ilk setini 7-5 geride tamamlayan 20 yaşındaki , ikinci seti 6-2 üstün tamamladı. Türk tenisçi final setinde 4-2 öndeyken Slovak rakibi 33 yaşındaki Hantuchova müsabakadan çekildi.

    Tek kadınlar dünya sıralamasında 2003'te beşinciliğe kadar yükselmiş Hantuchova'nın maçı bırakmasıyla galip gelen İpek Soylu ikinci tura yükseldi.

    Türk tenisçi, ikinci turda Çinli Yafan Wang ile Taylandlı Luksika Kumkhum maçının galibiyle karşılaşacak.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:36
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