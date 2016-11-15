İpek Soylu ikinci tura yükseldi
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) kapsamında düzenlenen 125K Taipei Turnuvası ilk turunda Türk tenisçi İpek Soylu, Slovak rakibi Daniela Hantuchova'yı 5-7, 6-2 ve 4-2'lik setlerle mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
Tayvan'ın başkenti Taipei'de oynanan karşılaşmanın ilk setini 7-5 geride tamamlayan 20 yaşındaki İpek Soylu, ikinci seti 6-2 üstün tamamladı. Türk tenisçi final setinde 4-2 öndeyken Slovak rakibi 33 yaşındaki Hantuchova müsabakadan çekildi.
Tek kadınlar dünya sıralamasında 2003'te beşinciliğe kadar yükselmiş Hantuchova'nın maçı bırakmasıyla galip gelen İpek Soylu ikinci tura yükseldi.
Türk tenisçi, ikinci turda Çinli Yafan Wang ile Taylandlı Luksika Kumkhum maçının galibiyle karşılaşacak.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:36
- Süpersin çocuk
Toplam 22
Yorum
fbjovi Ozan takim icin onemli bi oyuncu.ancak sakatliktan yeni cikti ve derbide tam sure oynatirmi hoca ve sakatlik donusu ilk macda ne kadar verim olur bilinmez
- Luis Nani'den şok derbi yorumu
Toplam 88
Yorum
fbjovi Acaba nani nin fikri bizi ilgilendiriyomu.derbiyle ilgili yorumunu merak ediyomuyuz..bizde bir iz biraktimi kendisi
- ''Her yıl 2 transfer''
Toplam 10
Yorum
isminiz Oyuncu gondermeyide bu arada unutmayin.
İpek Soylu ikinci tura yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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