Monfils set alamadı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da oynanan maçta 25 yaşındaki Raonic, kariyerinde ilk kez turnuvaya katılan Monfils'i 6-3 ve 6-4'lik setlerle 2-0 yenerek finallere galibiyetle başladı. Kanadalı tenisçi, 1 saat 25 dakika süren mücadelede rakibinin iki kez servisini kırarken, 12 kez de ace attı.

Turnuvada bugün öğlen seansında İsviçreli Stan Wawrinka ile Japon Kei Nishikori, akşam seansında ise Britanyalı Andy Murray ile Hırvat Marin Cilic karşı karşıya gelecek.