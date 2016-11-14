 Monfils set alamadı – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Monfils set alamadı

    Monfils set alamadı

    ATP Dünya Turu Finalleri'nde korta çıkan Kanadalı Milos Raonic, gruptaki ilk maçında Fransız Gael Monfils'i 2-0 mağlup etti.

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da oynanan maçta 25 yaşındaki Raonic, kariyerinde ilk kez turnuvaya katılan Monfils'i 6-3 ve 6-4'lik setlerle 2-0 yenerek finallere galibiyetle başladı. Kanadalı tenisçi, 1 saat 25 dakika süren mücadelede rakibinin iki kez servisini kırarken, 12 kez de ace attı.

    Turnuvada bugün öğlen seansında İsviçreli Stan Wawrinka ile Japon Kei Nishikori, akşam seansında ise Britanyalı Andy Murray ile Hırvat Marin Cilic karşı karşıya gelecek.

    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:31
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