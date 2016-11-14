Monfils set alamadı
ATP Dünya Turu Finalleri'nde korta çıkan Kanadalı Milos Raonic, gruptaki ilk maçında Fransız Gael Monfils'i 2-0 mağlup etti.
Turnuvada bugün öğlen seansında İsviçreli Stan Wawrinka ile Japon Kei Nishikori, akşam seansında ise Britanyalı Andy Murray ile Hırvat Marin Cilic karşı karşıya gelecek.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:31
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Toplam 4
Yorum
gs hocam iyisin güzelsin tebrik ediyorum çalışmayanın hakkını ALlah asla vermez ama bizim oyuncular ilk dk lardan maç bitene kadar 3 lü press yaparsa dk 40 en fazla tıkanır kalırlar. bizimkilerin ciğeri en fazla 60 dk. sonra yürümeye başlıyorlar. ha bi de selcuk ve podolski maçın başından beri yürüyorlar. nasıl olacak bilmiyorum Allah yardımcımız olsun
- Bilet açıklaması
Toplam 2
Yorum
Tekrar deneyiniz Sistem çöküyor sürekli kardeşim yoğunluktan dolayı tekrar tekrar denemekte fayda var
- G.Saray’a sağladığı üstünlüğün eşi yok
Toplam 1
Yorum
Kaderin değişmeyecek İşte böyle her sene böyle cimboma böyle ......
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