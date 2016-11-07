 İpek Soylu şampiyon – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    şampiyon

    İpek Soylu şampiyon
    Çin'de düzenlenen Elite Trophy'de mücadele eden İpek Soylu'dan müthiş zafer... Milli tenisçi, Çinli partneri ile turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Finalde Zhaoxuan-Xiaodi çiftini 2-1 yenen Soylu-Yifan ikilisi, kupanın sahibi oldu.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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