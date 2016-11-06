Paris'te şampiyon Andy Murray!
Paris Masters Erkekler Tenis Turnuvası teklerde dünya 1 numarası Andy Murray, finalde ABD'li John Isner'i 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasının şampiyonu Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray oldu.
İlk sette ABD'li rakibini 6-3'le geçen Murray, ikinci seti 7-6 kaybetti. Final setinde 6-4 üstünlük sağlayan Büyük Britanyalı tenisçi, ABD'li rakibi John Isner'i 2-1 yendi.
Bu sonuçla üst üste 19. galibiyetini elde eden Murray, bu yılki 8. toplamda da 43. şampiyonluğunu elde etti. Murray ayrıca oynadığı son 4 turnuvadan da şampiyonlukla ayrıldı.
Dün, dünya sıralamasında ilk basamağa çıkmayı garantileyen Murray, Sırp tenisçi Novak Djokovic'in ardından 76 haftadır ikinci sırada yer alıyordu. Murray, ATP sıralamasının yapılmaya başlandığı 1974 yılından bu yana zirveye çıkan ilk Büyük Britanyalı tenisçi olarak tarihe geçti. Bu yıl Avustralya Açık ve Roland Garros finallerinde Murray'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Djokovic, 122 haftadır liderliği elinde tutuyordu.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:25
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
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