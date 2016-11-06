 Paris'te şampiyon Andy Murray! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    'te şampiyon !

    Paris'te şampiyon Andy Murray!

    Masters Erkekler Tenis Turnuvası teklerde dünya 1 numarası , finalde ABD'li John Isner'i 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

    (ATP) tarafından Fransa'nın başkenti 'te düzenlenen sert kort turnuvasının şampiyonu Büyük Britanyalı tenisçi oldu.

    İlk sette ABD'li rakibini 6-3'le geçen Murray, ikinci seti 7-6 kaybetti. Final setinde 6-4 üstünlük sağlayan Büyük Britanyalı tenisçi, ABD'li rakibi John Isner'i 2-1 yendi.

    Bu sonuçla üst üste 19. galibiyetini elde eden Murray, bu yılki 8. toplamda da 43. şampiyonluğunu elde etti. Murray ayrıca oynadığı son 4 turnuvadan da şampiyonlukla ayrıldı.

    Dün, dünya sıralamasında ilk basamağa çıkmayı garantileyen Murray, Sırp tenisçi Novak Djokovic'in ardından 76 haftadır ikinci sırada yer alıyordu. Murray, ATP sıralamasının yapılmaya başlandığı 1974 yılından bu yana zirveye çıkan ilk Büyük Britanyalı tenisçi olarak tarihe geçti. Bu yıl Avustralya Açık ve Roland Garros finallerinde Murray'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Djokovic, 122 haftadır liderliği elinde tutuyordu.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:25
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