Paris'te şampiyon Andy Murray!

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasının şampiyonu Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray oldu.

İlk sette ABD'li rakibini 6-3'le geçen Murray, ikinci seti 7-6 kaybetti. Final setinde 6-4 üstünlük sağlayan Büyük Britanyalı tenisçi, ABD'li rakibi John Isner'i 2-1 yendi.

Bu sonuçla üst üste 19. galibiyetini elde eden Murray, bu yılki 8. toplamda da 43. şampiyonluğunu elde etti. Murray ayrıca oynadığı son 4 turnuvadan da şampiyonlukla ayrıldı.

Dün, dünya sıralamasında ilk basamağa çıkmayı garantileyen Murray, Sırp tenisçi Novak Djokovic'in ardından 76 haftadır ikinci sırada yer alıyordu. Murray, ATP sıralamasının yapılmaya başlandığı 1974 yılından bu yana zirveye çıkan ilk Büyük Britanyalı tenisçi olarak tarihe geçti. Bu yıl Avustralya Açık ve Roland Garros finallerinde Murray'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Djokovic, 122 haftadır liderliği elinde tutuyordu.