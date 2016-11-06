 İpek Soylu şampiyon oldu – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    İpek Soylu şampiyon oldu

    İpek Soylu şampiyon oldu

    İpek Soylu ve Xu Yifan, Yang Zhaoxuan - You Xiaodi çiftini 2-1 yenerek WTA Elite Trophy'de çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

    Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen WTA Elite Trophy çiftler finalinde, İpek Soylu ile Xu Yifan, Yang Zhaoxuan-You Xiaodi ikilisiyle karşılaştı. Milli tenisçi İpek Soylu ile Çinli takım arkadaşı Xu Yifan, Yang Zhaoxuan-You Xiaodi çiftini 2-1 yenerek şampiyon oldu.

    İlk seti İpek Soylu - Xu Yifan 6-4 kazanırken, 2. seti de 6-3 Yang Zhaoxuan - You Xiaodi kazanınca maç tie break setine gitti. Seti 2-1 kazanan İpek

    Soylu - Xu Yifan çifti turnuvada kupaya uzandı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:29
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