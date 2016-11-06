İpek Soylu şampiyon oldu
İpek Soylu ve Xu Yifan, Yang Zhaoxuan - You Xiaodi çiftini 2-1 yenerek WTA Elite Trophy'de çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.
Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen WTA Elite Trophy çiftler finalinde, İpek Soylu ile Xu Yifan, Yang Zhaoxuan-You Xiaodi ikilisiyle karşılaştı. Milli tenisçi İpek Soylu ile Çinli takım arkadaşı Xu Yifan, Yang Zhaoxuan-You Xiaodi çiftini 2-1 yenerek şampiyon oldu.
İlk seti İpek Soylu - Xu Yifan 6-4 kazanırken, 2. seti de 6-3 Yang Zhaoxuan - You Xiaodi kazanınca maç tie break setine gitti. Seti 2-1 kazanan İpek
Soylu - Xu Yifan çifti turnuvada kupaya uzandı.
İlk seti İpek Soylu - Xu Yifan 6-4 kazanırken, 2. seti de 6-3 Yang Zhaoxuan - You Xiaodi kazanınca maç tie break setine gitti. Seti 2-1 kazanan İpek
Soylu - Xu Yifan çifti turnuvada kupaya uzandı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
İpek Soylu şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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