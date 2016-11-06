İpek Soylu şampiyon oldu

İpek Soylu ve Xu Yifan, Yang Zhaoxuan - You Xiaodi çiftini 2-1 yenerek WTA Elite Trophy'de çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen WTA Elite Trophy çiftler finalinde, İpek Soylu ile Xu Yifan, Yang Zhaoxuan-You Xiaodi ikilisiyle karşılaştı. Milli tenisçi İpek Soylu ile Çinli takım arkadaşı Xu Yifan, Yang Zhaoxuan-You Xiaodi çiftini 2-1 yenerek şampiyon oldu.



İlk seti İpek Soylu - Xu Yifan 6-4 kazanırken, 2. seti de 6-3 Yang Zhaoxuan - You Xiaodi kazanınca maç tie break setine gitti. Seti 2-1 kazanan İpek



Soylu - Xu Yifan çifti turnuvada kupaya uzandı.