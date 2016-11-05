 Tenisin yeni 1 numarası Andy Murray – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Tenisin yeni 1 numarası

    Tenisin yeni 1 numarası Andy Murray

    Paris Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Murray, Kanadalı Raonic'in yarı final maçından çekilmesiyle ATP sıralamasında ilk sıraya yerleşti - 76 haftadır Djokovic'in ardından ikinci sırada yer alan 29 yaşındaki tenisçi, dünya sıralamasının zirvesine yükselen ilk Büyük Britanyalı isim oldu

    Büyük Britanyalı tenisçi , Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) sıralamasında zirvenin yeni sahibi oldu.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve Sırp tenisçi Novak Djokovic'in çeyrek finalde elendiği sert kort turnuvasında, yarı finaldeki rakibi Kanadalı Milos Raonic'in sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesinin ardından 29 yaşındaki Murray, ATP sıralamasının yeni 1 numarası oldu.

    76 haftadır Djokovic'in ardından ikinci sırada yer alan Murray, ATP sıralamasının yapılmaya başlandığı 1974 yılından bu yana zirveye çıkan ilk Büyük Britanyalı tenisçi olarak tarihe geçti. Bu yıl Avustralya Açık ve Roland Garros finallerinde Murray'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Djokovic, 122 haftadır liderliği elinde tutuyordu.

    İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Murray, 2012 Londra Olimpiyatları'nın ardından 2016 Rio Olimpiyatları'nda da altın madalyaya uzanarak teklerde iki olimpiyat altını kazanan ilk tenisçi olmuştu.

    Katıldığı son 12 turnuvanın 11'inde finale çıkan Britanyalı sporcu, bu yıl 73 maçta korttan galibiyetle ayrılarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:11
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