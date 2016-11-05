Olesen lider tamamladı
Turnuvanın üçüncü gününü Danimarkalı Thorbjorn Olesen lider tamamladı.
Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) Avrupa Turu'nun final serisi ayaklarından olan ve Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2016'nın üçüncü gününü Danimarkalı Thorbjorn Olesen birinci tamamladı.
Danimarkalı Thorbjorn Olesen, turnuvanın üçüncü gününde eksi 18 vuruşla tamamlayarak günü birinci sırada kapattı.
Günü eksi 11'er vuruşla tamamlayan Çinli Li Haotong, İtalyan Matteo Manassero, İngiliz David Horsey, Avusturyalı Bernd Wiesberger ve Amerikalı David Lipsky ise ikinciliği paylaştı.
Amatör Türk golfçüler Ali Altuntaş artı 6 vuruşla 71'inci, Mutlu Güner ise artı 16 vuruşla 77'nci ve Leon Açıkalın ise artı 21 vuruşla 78'inci oldu. Organizasyon, yarın sona erecek.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:00
- ManU’yu yenen dünyada her takımı yener!
Toplam 8
Yorum
HB Kardeş Manu yu kaç kez yendiniz. Bırak sen İngiltereyi, Kendine bak.RVP doğru söylemiş ve takıma dahil olmaya başlamış bundan sonra iş yapacaktır.Dostlara ve rakiplere duyurulur.
- Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
boşunaa hazırlanmayın boşuna yine aynı yenilen kadryu çıkarır semih sabri selçuk sevdasından vazgeçmez
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 26
Yorum
!!!! hala sabri semih selçuk hakan hala hala hala ısrar ısrar serdar linnes neden alındı madem hep bunlar oynucak bıktık ya gücünüz yasin e yeter cavandaya yeter linnese yeter sıkıysa kes bunları ama yemez her maç bunların yüzünden yeniliyoz ama fatura başkalaına kesiliyo bıktık artık
Olesen lider tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.