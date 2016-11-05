Olesen lider tamamladı

Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) Avrupa Turu'nun final serisi ayaklarından olan ve Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2016'nın üçüncü gününü Danimarkalı Thorbjorn Olesen birinci tamamladı.

Danimarkalı Thorbjorn Olesen, turnuvanın üçüncü gününde eksi 18 vuruşla tamamlayarak günü birinci sırada kapattı.

Günü eksi 11'er vuruşla tamamlayan Çinli Li Haotong, İtalyan Matteo Manassero, İngiliz David Horsey, Avusturyalı Bernd Wiesberger ve Amerikalı David Lipsky ise ikinciliği paylaştı.

Amatör Türk golfçüler Ali Altuntaş artı 6 vuruşla 71'inci, Mutlu Güner ise artı 16 vuruşla 77'nci ve Leon Açıkalın ise artı 21 vuruşla 78'inci oldu. Organizasyon, yarın sona erecek.