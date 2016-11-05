Djokovic elendi, Murray yarı finalde
Paris Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda, dünya 1 numarası Novak Djokovic elendi, 2 numara Andy Murray ise adını yarı finale yazdırdı.
Paris Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic elendi, 2 numara Andy Murray ise yarı finale yükseldi.
Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasındaki çeyrek final maçları tamamlandı.
Dünya 10 numarası Hırvat Marin Cilic, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i 6-4 ve 7-6 ile dünya 2 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, Çek Tomas Berdych'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD'li John Isner vatandaşı Jack Sock'u 3-0, Kanadalı Milos Raonic ise Fransız Jo-Wilfried Tsonga'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdıran diğer tenisçiler oldu.
Yarı finalde, Marin Cilic-John Isner ile Andy Murray ise Milos Raonic'le mücadele edecek.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:19
- Sosa'ya şartlı onay
Toplam 13
Yorum
s taktiğimiz bu bizim pahalıysa gönder ucuza getir
- Eren Derdiyok yine döküldü
Toplam 7
Yorum
......... SAHADA OLMAYAN BİRİSİ DÖKÜLÜR MÜ YA. ADAM SAHA DA YOK Kİ. KÖŞE GÖNDERİNE BAYRAK DİREĞİ DİYE DİKEBİLİRSİNİZ.
- Başkan, 49. yaşını kutladı
Toplam 5
Yorum
Şampiyon Beşiktaş ALLAH seni başımızdan eksik etmesin başkanım. ALLAH sana uzun ömürler versin ve umarım çok uzun yıllar Beşiktaş' ımızın başında başkan olarak görürüz seni..
Djokovic elendi, Murray yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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