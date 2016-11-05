 Djokovic elendi, Murray yarı finalde – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Djokovic elendi, Murray yarı finalde

    Djokovic elendi, Murray yarı finalde

    Paris Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda, dünya 1 numarası Novak Djokovic elendi, 2 numara Andy Murray ise adını yarı finale yazdırdı.

    Paris Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic elendi, 2 numara Andy Murray ise yarı finale yükseldi.

    Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasındaki çeyrek final maçları tamamlandı.

    Dünya 10 numarası Hırvat Marin Cilic, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i 6-4 ve 7-6 ile dünya 2 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, Çek Tomas Berdych'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

    ABD'li John Isner vatandaşı Jack Sock'u 3-0, Kanadalı Milos Raonic ise Fransız Jo-Wilfried Tsonga'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdıran diğer tenisçiler oldu.

    Yarı finalde, Marin Cilic-John Isner ile Andy Murray ise Milos Raonic'le mücadele edecek.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:19
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