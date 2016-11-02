İpek Soylu, çiftlerde galibiyetle başladı
Milli tenisçi İpek Soylu ile çiftlerdeki takım arkadaşı Çinli Yifan Xu, WTA Elite Trophy'ye galibiyetle başladı.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen turnuvada İpek Soylu-Yifan Xu çifti, gruptaki ilk maçta Avustralyalı Anastasia Rodionova ile Ukraynalı Olga Savchuk'un karşısına çıktı. İpek ile partneri Xu, 1 saat 12 dakika sonunda rakiplerini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti.
İpek Soylu ile Yifan Xu, gruptaki 2. maçını 4 Kasım Cuma günü Çinli Chen Liang-Yafan Wang ikilisiyle yapacak.
İkinci kez düzenlenen turnuvada iki grupta üçer çift mücadele edecek. Gruplarını lider bitiren tenisçiler, finalde karşılaşacak.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:34
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Yorum
hukkk furbol diyen bir adamın tek başına o kadar kelime yazması bile bir mucize.
- "Mourinho sihirbaz değil"
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FB 07 BUGÜN DOĞUM GÜNÜ OLAN AZİZ BAŞKANIM DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN DÜNDE BENİM DOGUM GÜNÜMDÜ YANİ TÜM AKREPLERN DOGUM GÜNÜ KUTLU OLSUN SAYIN BAŞKANIM SENDEN BİR RİCAMIZ VAR ARTIK ALİ KOCA BIRAK SEN GÖREVİNİ LAİLİYLA YAPTIN ARTIK EMEKLİ OL YARUN YENİ BİR SAYFA ACALIM STATDA ANOS ETDİR MACDAN ÖNCE ALİKOCU DESTEKLE TÜRBÜNLER SENİ ALIKIŞLARLA UĞURLASIN MACIDA ALDIKMI ÖNÜMÜZ AÇILIR
- F.Bahçe, Schweinsteiger’in peşinde
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Akdeniz07 almayin artik 29 üstü oyuncu yeter
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