İpek Soylu, çiftlerde galibiyetle başladı

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen turnuvada İpek Soylu-Yifan Xu çifti, gruptaki ilk maçta Avustralyalı Anastasia Rodionova ile Ukraynalı Olga Savchuk'un karşısına çıktı. İpek ile partneri Xu, 1 saat 12 dakika sonunda rakiplerini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

İpek Soylu ile Yifan Xu, gruptaki 2. maçını 4 Kasım Cuma günü Çinli Chen Liang-Yafan Wang ikilisiyle yapacak.

İkinci kez düzenlenen turnuvada iki grupta üçer çift mücadele edecek. Gruplarını lider bitiren tenisçiler, finalde karşılaşacak.