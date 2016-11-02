 İpek Soylu, çiftlerde galibiyetle başladı – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    İpek Soylu, çiftlerde galibiyetle başladı

    İpek Soylu, çiftlerde galibiyetle başladı

    Milli tenisçi İpek Soylu ile çiftlerdeki takım arkadaşı Çinli Yifan Xu, WTA Elite Trophy'ye galibiyetle başladı.

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen turnuvada İpek Soylu-Yifan Xu çifti, gruptaki ilk maçta Avustralyalı Anastasia Rodionova ile Ukraynalı Olga Savchuk'un karşısına çıktı. İpek ile partneri Xu, 1 saat 12 dakika sonunda rakiplerini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

    İpek Soylu ile Yifan Xu, gruptaki 2. maçını 4 Kasım Cuma günü Çinli Chen Liang-Yafan Wang ikilisiyle yapacak.

    İkinci kez düzenlenen turnuvada iki grupta üçer çift mücadele edecek. Gruplarını lider bitiren tenisçiler, finalde karşılaşacak.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:34
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