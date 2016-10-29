Son şampiyonu yenip finale çıktı
Son şampiyon Polonyalı Radwanska'yı 2-0 yenen Alman tenisçi Kerber, finalde Slovak Cibulkova'nın rakibi oldu.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yenen Alman Angelique Kerber finale yükseldi.
Singapur'da organize edilen 46. WTA Finalleri'nin yarı final mücadelesinde, dünya 1 numarası Kerber ile turnuvanın son şampiyonu 2 numaralı seribaşı Radwanska karşılaştı.
Bir saat 15 dakika süren maçta rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Kerber, kariyerinde ilk kez finale yükseldiği turnuvada Slovak tenisçi Dominika Cibulkova'nın rakibi oldu.
Turnuvada Kerber ile Cibulkova arasındaki tekler final maçı yarın yapılacak.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:33
- "Avrupa Ligi kupasını vaat ediyoruz"
Toplam 3
Yorum
gerçek fener hangi takım , coach yabancı , yardımcılar yabancı, yakımın ilk beş oynamayan oyuncuları bile yabancı , parayı veren türk , alkışlayan türk , bu takım benim fenerbahçem değil, kupayı alsa ne olur almasa ne olur ,
- Ağır fatura
Toplam 7
Yorum
bjk adam ne yapsin be kardes sakat cok ve digerleride formsus bence cok akilli hoca
- Beşiktaş'a Talisca şoku
Toplam 17
Yorum
bjk bi kedimi gordum sanki :)
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