Son şampiyonu yenip finale çıktı

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yenen Alman Angelique Kerber finale yükseldi.

Singapur'da organize edilen 46. WTA Finalleri'nin yarı final mücadelesinde, dünya 1 numarası Kerber ile turnuvanın son şampiyonu 2 numaralı seribaşı Radwanska karşılaştı.

Bir saat 15 dakika süren maçta rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Kerber, kariyerinde ilk kez finale yükseldiği turnuvada Slovak tenisçi Dominika Cibulkova'nın rakibi oldu.

Turnuvada Kerber ile Cibulkova arasındaki tekler final maçı yarın yapılacak.