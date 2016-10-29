 Son şampiyonu yenip finale çıktı – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Son şampiyonu yenip finale çıktı

    Son şampiyonu yenip finale çıktı

    Son şampiyon Polonyalı Radwanska'yı 2-0 yenen Alman tenisçi Kerber, finalde Slovak Cibulkova'nın rakibi oldu.

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yenen Alman Angelique Kerber finale yükseldi.

    Singapur'da organize edilen 46. WTA Finalleri'nin yarı final mücadelesinde, dünya 1 numarası Kerber ile turnuvanın son şampiyonu 2 numaralı seribaşı Radwanska karşılaştı.

    Bir saat 15 dakika süren maçta rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Kerber, kariyerinde ilk kez finale yükseldiği turnuvada Slovak tenisçi Dominika Cibulkova'nın rakibi oldu.

    Turnuvada Kerber ile Cibulkova arasındaki tekler final maçı yarın yapılacak.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:33
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