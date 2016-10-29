İpek Soylu yarı finalde elendi
Milli tenisçi, Liuzhou Tenis Turnuvası tek kadınlar yarı finalinde Güney Koreli Su-jeong'a 2-0 yenildi.
Milli tenisçi İpek Soylu, Çin'de düzenlenen Liuzhou Tenis Turnuvası'nda teklerde finale kalamadı.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Liuzhou kentinde organize edilen 50 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı final maçında, dünya sıralamasının 155. basamağındaki İpek Soylu ile dünya 164 numarası Jang Su-jeong karşılaştı.
Rakibine 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilen İpek Soylu, turnuvaya yarı finalde veda etti.
Sırp Nina Stojanovic ile Güney Koreli Su-jeong arasındaki tek kadınlar final maçı yarın yapılacak.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:00
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
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Yorum
.......... DEMEK Kİ OLUMLU KARAR ÇIKMAZSA FB CAMİASINI ARKANDA KUVVET OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDECEKSİN. ÇOK UYANIKSIN SN AZİZ YILDIRIM.
- Bitnel itiraf etti
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Yorum
Bulut Bir ülkede hala sucu aciklayan suclaniliuorsa olayin boyutunu siz dusunun. O kisiyi kim suclamaya kalkiyorsa bilinki onlarda isin icinde. Olay sansasyon yaratmasi gerekirken basin bile bazi basin bile susuyor. Nicin acaba?
- Güneş patladı
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Yorum
Black Eagle Şenol Hoca bu maçtaki puan kaybı senin eserin ama önemli olan bu değil senin hatanı kabul etmeyip gerilip manasız açıklamalar yapmandır. Nasıl büyük takımların oyuncuları her anlamda iyi olması gerekiyorsa teknik direktörlerde öyle olmalıdır. Hoca iyi hoca ama bazı yönleri eksik.
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