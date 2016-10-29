 İpek Soylu yarı finalde elendi – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    İpek Soylu yarı finalde elendi

    İpek Soylu yarı finalde elendi

    Milli tenisçi, Liuzhou Tenis Turnuvası tek kadınlar yarı finalinde Güney Koreli Su-jeong'a 2-0 yenildi.

    Milli tenisçi İpek Soylu, Çin'de düzenlenen Liuzhou Tenis Turnuvası'nda teklerde finale kalamadı.

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Liuzhou kentinde organize edilen 50 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı final maçında, dünya sıralamasının 155. basamağındaki İpek Soylu ile dünya 164 numarası Jang Su-jeong karşılaştı.

    Rakibine 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilen İpek Soylu, turnuvaya yarı finalde veda etti.

    Sırp Nina Stojanovic ile Güney Koreli Su-jeong arasındaki tek kadınlar final maçı yarın yapılacak.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:00
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