 İpek Soylu rakipsiz – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    İpek Soylu rakipsiz

    İpek Soylu rakipsiz
    Çin'deki Liuzhou Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu rakip tanımıyor. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun organize ettiği 50 bin dolar ödüllü turnuvada çeyrek final maçına çıkan Soylu, son 4'e kaldı. Tayvanlı Chang'a karşı setlerde 1-0 öne geçmesinin ardından rakibinin çekilmesiyle Soylu hükmen galip ilan edildi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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