İpek Soylu rakipsiz
Çin'deki Liuzhou Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu rakip tanımıyor. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun organize ettiği 50 bin dolar ödüllü turnuvada çeyrek final maçına çıkan Soylu, son 4'e kaldı. Tayvanlı Chang'a karşı setlerde 1-0 öne geçmesinin ardından rakibinin çekilmesiyle Soylu hükmen galip ilan edildi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
İpek Soylu rakipsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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