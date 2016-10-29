İpek Soylu rakipsiz

Çin'deki Liuzhou Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu rakip tanımıyor. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun organize ettiği 50 bin dolar ödüllü turnuvada çeyrek final maçına çıkan Soylu, son 4'e kaldı. Tayvanlı Chang'a karşı setlerde 1-0 öne geçmesinin ardından rakibinin çekilmesiyle Soylu hükmen galip ilan edildi.