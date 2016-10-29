Cibulkova finalde
Rus rakibi Kuznetsova'yı 2-1 yenen Slovak tenisçi Cibulkova, finale çıkan ilk isim oldu.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Rus Svetlana Kuznetsova'yı 2-1 yenen Slovak Dominika Cibulkova finale yükseldi.
Singapur'da organize edilen 46. WTA Finalleri'nin ilk yarı final mücadelesinde, 7 numaralı seribaşı Cibulkova ile 8 numaralı seribaşı Kuznetsova karşılaştı.
İki saat 27 dakika süren maçta rakibini 1-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Cibulkova, kariyerinde ilk kez katıldığı turnuvada finale çıkma başarısı gösterdi.
Dünya 1 numarası Alman Angelique Kerber ile 2 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska arasındaki diğer yarı finalin galibi, yarın yapılacak final maçında Cibulkova ile karşı karşıya gelecek.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:16
- Dev derbi Fener'in
Toplam 19
Yorum
netcegercek Bana göre bu sene basketbolun SL inde bu kupanın en buyuk favorisi olan FB bu senede finali cok rahat oynar gecen senekinden daha iyi takım olmus
- “Fenerbahçe için istifa”
Toplam 5
Yorum
Abak Gelen gideni aratir 18 yildir baskan burda yorum yszanlar en fazla 18 yasinda gaza gelmeyin fenerbahceyide yakmayin adam bir soz verdi secimle geldi kongereyle gidecek fb dergisi son sayisini okuyun
- Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa tepki
Toplam 9
Yorum
isminiz Ligtvnin özellikle Beşiktaşa karşı artniyetli olduğunu bilmeyen yok zaten
Cibulkova finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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