 Cibulkova finalde – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Cibulkova finalde

    Cibulkova finalde

    Rus rakibi Kuznetsova'yı 2-1 yenen Slovak tenisçi Cibulkova, finale çıkan ilk isim oldu.

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Rus Svetlana Kuznetsova'yı 2-1 yenen Slovak Dominika Cibulkova finale yükseldi.

    Singapur'da organize edilen 46. WTA Finalleri'nin ilk yarı final mücadelesinde, 7 numaralı seribaşı Cibulkova ile 8 numaralı seribaşı Kuznetsova karşılaştı.

    İki saat 27 dakika süren maçta rakibini 1-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Cibulkova, kariyerinde ilk kez katıldığı turnuvada finale çıkma başarısı gösterdi.

    Dünya 1 numarası Alman Angelique Kerber ile 2 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska arasındaki diğer yarı finalin galibi, yarın yapılacak final maçında Cibulkova ile karşı karşıya gelecek.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:16
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