Cibulkova finalde

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Rus Svetlana Kuznetsova'yı 2-1 yenen Slovak Dominika Cibulkova finale yükseldi.

Singapur'da organize edilen 46. WTA Finalleri'nin ilk yarı final mücadelesinde, 7 numaralı seribaşı Cibulkova ile 8 numaralı seribaşı Kuznetsova karşılaştı.

İki saat 27 dakika süren maçta rakibini 1-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Cibulkova, kariyerinde ilk kez katıldığı turnuvada finale çıkma başarısı gösterdi.

Dünya 1 numarası Alman Angelique Kerber ile 2 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska arasındaki diğer yarı finalin galibi, yarın yapılacak final maçında Cibulkova ile karşı karşıya gelecek.