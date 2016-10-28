 İpek Soylu yarı finalde – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    İpek Soylu yarı finalde

    İpek Soylu yarı finalde

    Milli tenisçi İpek Soylu, Liuzhou Tenis Turnuvası'nda teklerde yarı finale yükseldi.

    İpek Soylu, Çin'in Liuzhou kentinde düzenlenen Liuzhou Turnuvası'nın çeyrek finalinde Tayvanlı Kai-Chen Chang ile karşılaştı. İlk seti 6-2 kazanan Soylu, ikinci seti de önde götürürken rakibinin maçtan çekilmesiyle turnuvada yarı finale yükseldi.

    Milli tenisçi yarı finalde, Çinli Lin Zhu ile Güney Koreli Su Jeong Jang mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:01
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