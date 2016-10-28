İpek Soylu yarı finalde

Milli tenisçi İpek Soylu, Liuzhou Tenis Turnuvası'nda teklerde yarı finale yükseldi.

İpek Soylu, Çin'in Liuzhou kentinde düzenlenen Liuzhou Turnuvası'nın çeyrek finalinde Tayvanlı Kai-Chen Chang ile karşılaştı. İlk seti 6-2 kazanan Soylu, ikinci seti de önde götürürken rakibinin maçtan çekilmesiyle turnuvada yarı finale yükseldi.



Milli tenisçi yarı finalde, Çinli Lin Zhu ile Güney Koreli Su Jeong Jang mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.