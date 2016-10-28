İpek Soylu yarı finalde
Milli tenisçi İpek Soylu, Liuzhou Tenis Turnuvası'nda teklerde yarı finale yükseldi.
Milli tenisçi yarı finalde, Çinli Lin Zhu ile Güney Koreli Su Jeong Jang mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:01
- Yüzyılın itirafı
Toplam 10
Yorum
vlkn80 Siz hala bu Ülkenin Futbolunu mu izliyorsunuz?! Yazık valla size...
- Q7’ye Lille kancası
Toplam 5
Yorum
Bilkentli_Kartallar Seneye yaşı 34 olacak, verimi giderek düşmeye başlayacak, Lille de onu alacak para yok da çin'e satılabilir 10-15 m euroya..
- Yüzyılın itirafı
Toplam 10
Yorum
yazık size gs taraftarı bunlar olurken utanmadan trabzon kümeye diye bağırdı, oyuncular ve yöneticiler durun ya demedi... bunlar herkese ders olsun, futbol centilmenlikle oynansın düşmanlık yapanlar ayıplansın.
İpek Soylu yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.