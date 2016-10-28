 İpek Soylu çeyrek finalde – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    çeyrek finalde

    İpek Soylu çeyrek finalde
    MİLLİ tenisçi , Çin'de gerçekleştirilen Liuzhou Turnuvası'nda rakip tanımıyor. 50 bin dolar ödüllü turnuvanın ikinci turunda Çinli Xinyu Gao karşılaşan Soylu, rakibine şans tanımadı. 20 yaşındaki sporcu, korttan 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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