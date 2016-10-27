İpek Soylu Çin'de çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu, Çin'de düzenlenen Liuzhou Tenis Turnuvası'nda teklerde çeyrek finale yükseldi.
Çinli rakibini 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden 20 yaşındaki Türk tenisçi, adını çeyrek finale yazdırdı.
İpek Soylu, çeyrek finalde Tayvanlı Kai-Chen Chang ile mücadele edecek.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:39
- G.Saray, F.Bahçe'yi konuk edecek
Toplam 1
Yorum
aslan ne yazıkkıi gs 3 maçınıda kaybetti bu sezon kötü bir başlangıç yaptı inş feneri yenerek kötü gidişe bir dur der.
- Napoli maçının biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
isminiz Napoli ve Benfica vodafone Arena daki muhteşem seyirci desteği le 4puan yetecektır bize inşallah
- Başkan, Koç’a rakip olabilir
Toplam 2
Yorum
yüzü vasta olmaz zaten yıllarca hizmet ettin seni severdim aziz başkan ama artık yeter birilerinin önünü aç verdiğin sözün arkasında dur şimdide tekrar aday olabilirim ayağı yapıyorsun statlarımız boş fenerbahçemizi izlerken hüzünleniyoruz hiç biir maç güzel geçmiyor artık bırak ali koç a
İpek Soylu Çin'de çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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