İpek Soylu Çin'de çeyrek finalde

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Liuzhou kentinde organize edilen 50 bin dolar ödüllü turnuvanın ikinci turunda, dünya sıralamasının 155. basamağındaki İpek Soylu ile dünya 319 numarası Xinyu Gao karşılaştı.

Çinli rakibini 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden 20 yaşındaki Türk tenisçi, adını çeyrek finale yazdırdı.

İpek Soylu, çeyrek finalde Tayvanlı Kai-Chen Chang ile mücadele edecek.