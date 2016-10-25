Sharapova'ya kötü haber
Doping yaptığı gerekçesiyle verilen 2 yıl men cezası, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararıyla 15 aya düşürülen Rus tenisçi Maria Sharapova, kadınlar dünya klasmanından çıkarıldı.
2016 sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın devam ettiği 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlanan Sharapova'ya, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından 2 yıl men cezası verilmişti. CAS, söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ama 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söyleyen sporcunun itirazı sonrası cezayı 15 aya düşürmüştü.
Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu Sharapova'nın cezası, 26 Nisan 2017'de sona erecek.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 16:12
- Fabregas F.Bahçe’ye
Toplam 17
Yorum
MRT 2018 YILI FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK BİR YIL OLACAK ! ALİ KOÇ BAŞKAN OLACAK VE FENERBAHÇEMİZ BAŞARILARA KOŞACAKTIR !!!
- Asla yalnız değilsin
Toplam 22
Yorum
FB GAKGO23 Caner kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunar,en kısa zamanda sahalarda görmek temennisiyle :)
- Gözlerinden yaş geldi
Toplam 9
Yorum
ca şu duruma sevinen inansanlar var pardon insan denemez onlar onların ismi bile yok
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