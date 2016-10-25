 Sharapova'ya kötü haber – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Sharapova'ya kötü haber

    Sharapova'ya kötü haber

    Doping yaptığı gerekçesiyle verilen 2 yıl men cezası, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararıyla 15 aya düşürülen Rus tenisçi Maria Sharapova, kadınlar dünya klasmanından çıkarıldı.

    Kadın Tenisçiler Birliği'nin (WTA) geçen hafta açıkladığı dünya sıralamasında 91. basamakta bulunan 29 yaşındaki Sharapova, sporcuların asgari 3 turnuvaya katılması ve son 52 haftada 10 puan toplamasını öngören kurallar gereği, bu hafta açıklanan listede yer almadı.

    2016 sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın devam ettiği 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlanan Sharapova'ya, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından 2 yıl men cezası verilmişti. CAS, söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ama 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söyleyen sporcunun itirazı sonrası cezayı 15 aya düşürmüştü.

    Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu Sharapova'nın cezası, 26 Nisan 2017'de sona erecek.

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:12
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