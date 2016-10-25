İpek Soylu, Çin'de ikinci turda

Çin'in Liuzhou kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, Taylandlı tenisçi Nicha Lertpitaksinchai ile karşılaşan Soylu, 6-2 ve 6-3'lük iki setin sonunda rakibini 2-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

İpek Soylu, 50 bin dolar ödüllü turnuvanın ikinci turunda, Rus Veronika Kudermetova ile Çinli Xinyu Gao karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.