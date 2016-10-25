İpek Soylu, Çin'de ikinci turda
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Liuzhou Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, Taylandlı rakibini yenerek teklerde ikinci tura yükseldi.
İpek Soylu, 50 bin dolar ödüllü turnuvanın ikinci turunda, Rus Veronika Kudermetova ile Çinli Xinyu Gao karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 10:34
- Rıdvan Dilmen: "Pozisyon penaltı"
Toplam 47
Yorum
TARAFTAR RIDVAN HOCA DEDİĞİNİZ KİM YA FUTBOLCULUĞUNA LAFIM YOK AMA FUTBOL BİLGİSİ CİDDİ Bİ ŞEKİLDE TARTIŞILABİLİR ÖYLE OTURDUĞUN YERDEN KONUŞMAKLA OLMUYO RIDVAN EFENDİ
- Nuri için 800 bin euro
Toplam 5
Yorum
ali forvete rodallega alınmalı
- Asla yalnız değilsin
Toplam 10
Yorum
memur adam beter ol diyen adam unutmaki beddualar döner dolaşır sahibini bulur dualarımızla yanındayız deli fişek
İpek Soylu, Çin'de ikinci turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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