 İpek Soylu, Çin'de ikinci turda – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    İpek Soylu, Çin'de ikinci turda

    İpek Soylu, Çin'de ikinci turda

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Liuzhou Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, Taylandlı rakibini yenerek teklerde ikinci tura yükseldi.

    Çin'in Liuzhou kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, Taylandlı tenisçi Nicha Lertpitaksinchai ile karşılaşan Soylu, 6-2 ve 6-3'lük iki setin sonunda rakibini 2-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

    İpek Soylu, 50 bin dolar ödüllü turnuvanın ikinci turunda, Rus Veronika Kudermetova ile Çinli Xinyu Gao karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:34
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