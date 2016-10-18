İpek Soylu, Suzhou Açık'ta çeyrek finalde
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Suzhou Açık Tenis Turnuvası'nda çiftlerde mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, Çinli partneri Xinyun Han ile çeyrek finale yükseldi.
Soylu-Han çifti, Çinli rakipleri karşısında ilk seti 6-3 önde tamamladı. İkinci sette rakiplerine oyun vermeyen ikili, bu seti de 6-0 kazanarak müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
İpek Soylu ve Xinyun Han çifti çeyrek finalde, Kai-Chen Chang/Nina Stojanovic ile Ziyue Sun/MingJun Zhou çiftler karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 10:54
- Fener yetişemez
Toplam 7
Yorum
Yellow Pardonda geseyi fenerle karıştırdın galiba en kötü haliyle ilk 2 ye giren takımla kıyasmı yapıyosun bide utanmadan 8.bitirdiğinizi günleri unuttunuz galiba ?
- Manu zirveden uzaklaşıyor! 1 puanı De Gea kurtardı
Toplam 2
Yorum
AhmetGS 2 puan bıraktı demişsiniz de, 1 puan kazandı yazmanız gerekiyordu. liverpool liderliğe oynuyor zaten. teknik direktörü yeter..
- Galliani'den Beşiktaş'a transfer kolaylığı
Toplam 5
Yorum
HCK / BJK EN BAŞTAN İTİBAREN LUİZ ADRİANO DEDİM, SANIRIM YENİ DUYDUNUZ...!!!
İpek Soylu, Suzhou Açık'ta çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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