 İpek Soylu, Suzhou Açık'ta çeyrek finalde – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    İpek Soylu, Suzhou Açık'ta çeyrek finalde

    İpek Soylu, Suzhou Açık'ta çeyrek finalde

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Suzhou Açık Tenis Turnuvası'nda çiftlerde mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, Çinli partneri Xinyun Han ile çeyrek finale yükseldi.

    Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen turnuvada İpek Soylu-Xinyun Han çifti, ilk turda Çinli Xinyu Gao-Fang Ying Xun ikilisiyle karşılaştı.

    Soylu-Han çifti, Çinli rakipleri karşısında ilk seti 6-3 önde tamamladı. İkinci sette rakiplerine oyun vermeyen ikili, bu seti de 6-0 kazanarak müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

    İpek Soylu ve Xinyun Han çifti çeyrek finalde, Kai-Chen Chang/Nina Stojanovic ile Ziyue Sun/MingJun Zhou çiftler karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:54
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