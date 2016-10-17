Serena Williams, sezon sonu turnuvasında yok

Williams, Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, 23-30 Ekim tarihlerinde Singapur'da düzenlenecek kadınlar sezon sonu turnuvasını kaçıracağını belirtti.

Kariyerinde 71 tekler şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki raket, 5 kez kazandığı turnuvaya katılamamasına ilişkin, "Dünyanın en iyi tenisçilerine karşı Singapur'da oynamak için can atıyordum. Fakat omzumdan bir dizi ameliyat geçirmem gerektiğini ve birkaç hafta boyunca kortlardan uzak kalacağımı öğrendim." ifadelerine yer verdi.

Bu sezon Wimbledon ve İtalya Açık'ta şampiyon olan Williams, 22 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" ve 186 haftayla "dünya sıralamasının zirvesinde üst üste en uzun süre kalan kadın tenisçi" unvanlarını Steffi Graf ile paylaşıyor.

Williams'ın çekildiği 46. WTA Finalleri'nde, Angelique Kerber, Simona Halep, Agnieszka Radwanska, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Madison Keys ve Dominika Cibulkova'nın mücadele edeceği kesinleşti. Turnuvaya katılacak son isim ise bu hafta belli olacak.