Serena Williams, sezon sonu turnuvasında yok
Kadınlar dünya sıralamasının 2 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, sakatlığı yüzünden WTA Finalleri'nde oynayamayacağını açıkladı.
Kariyerinde 71 tekler şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki raket, 5 kez kazandığı turnuvaya katılamamasına ilişkin, "Dünyanın en iyi tenisçilerine karşı Singapur'da oynamak için can atıyordum. Fakat omzumdan bir dizi ameliyat geçirmem gerektiğini ve birkaç hafta boyunca kortlardan uzak kalacağımı öğrendim." ifadelerine yer verdi.
Bu sezon Wimbledon ve İtalya Açık'ta şampiyon olan Williams, 22 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" ve 186 haftayla "dünya sıralamasının zirvesinde üst üste en uzun süre kalan kadın tenisçi" unvanlarını Steffi Graf ile paylaşıyor.
Williams'ın çekildiği 46. WTA Finalleri'nde, Angelique Kerber, Simona Halep, Agnieszka Radwanska, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Madison Keys ve Dominika Cibulkova'nın mücadele edeceği kesinleşti. Turnuvaya katılacak son isim ise bu hafta belli olacak.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:09
- Gomez’i çok ararız!
Toplam 12
Yorum
sedat eren derdiyoku biz alsaydık işi bitirmiştik gs de bu kadar puan alamazdı
- Kaptan gemiye ısınıyor
Toplam 3
Yorum
ua5454 bence kaptanın suyu ısınıyor. 2. yarı kesinlikle cıkması gerkiyordu. ama saltanatı kurmus adam 30 dk oynamadı türkiye sallandı sanki messi
- Onazi şoku
Toplam 2
Yorum
ERDO61 SİZİN DERDİNİZ NE? ARENA BUNLARA DAR FALAN..BU KADAR FANATİK OLMAYIN.DÜŞMANMISINIZ.YENİLİRSENİZ SANA HERYER DAR..
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