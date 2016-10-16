 Murray 3. kez şampiyon – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Murray 3. kez şampiyon

    Murray 3. kez şampiyon

    Şanghay Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde, 15 numaralı seribaşı Roberto Bautista'yı 2-0 yenen 2 numaralı seribaşı Andy Murray, şampiyon oldu.

    Çin'in Şanghay kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tekler finalinde, 2010 ve 2011'in kazananı dünya 2 numarası Andy Murray ile yarı finalde son şampiyon ve dünya 1 numarası Novak Djokovic'i saf dışı bırakan Roberto Bautista karşılaştı.

    Murray, Masters turnuvalarında ilk finaline çıkan dünya sıralamasının 19. basamağındaki Bautista'yı 2-0 (7-6, 6-1) mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

    Bu yıl Wimbledon ve Rio Olimpiyatları'nda zafere ulaşan 29 yaşındaki Murray, sezonun 6, kariyerinin ise 41. tekler şampiyonluğunu kazandı.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:53
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