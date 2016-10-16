Murray 3. kez şampiyon
Şanghay Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde, 15 numaralı seribaşı Roberto Bautista'yı 2-0 yenen 2 numaralı seribaşı Andy Murray, şampiyon oldu.
Murray, Masters turnuvalarında ilk finaline çıkan dünya sıralamasının 19. basamağındaki Bautista'yı 2-0 (7-6, 6-1) mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Bu yıl Wimbledon ve Rio Olimpiyatları'nda zafere ulaşan 29 yaşındaki Murray, sezonun 6, kariyerinin ise 41. tekler şampiyonluğunu kazandı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:53
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 2
Yorum
Eko Supersport motor yarışlarının en önemsiz klasmanı.Bunda şampiyon olsa ne yazar şişirilmiş balondan farksız bir sporcu
- Fener sevindirdi
Toplam 1
Yorum
Perfect! Helal olsun be Fenerbahçem
- Kazanma zamanı
Toplam 8
Yorum
isminiz Stoch giderse işler zorlanır ve gitmesini istemem nolur gitmesine izin vermeyin bu arada Alanya'da çok rahat alırız inşallah
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