Murray 3. kez şampiyon

Çin'in Şanghay kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tekler finalinde, 2010 ve 2011'in kazananı dünya 2 numarası Andy Murray ile yarı finalde son şampiyon ve dünya 1 numarası Novak Djokovic'i saf dışı bırakan Roberto Bautista karşılaştı.

Murray, Masters turnuvalarında ilk finaline çıkan dünya sıralamasının 19. basamağındaki Bautista'yı 2-0 (7-6, 6-1) mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu yıl Wimbledon ve Rio Olimpiyatları'nda zafere ulaşan 29 yaşındaki Murray, sezonun 6, kariyerinin ise 41. tekler şampiyonluğunu kazandı.