 Dünya yıldızları Ankara’ya geliyor – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Dünya yıldızları Ankara’ya geliyor

    Dünya yıldızları Ankara’ya geliyor

    Ankara’da 30 Ekim’de gerçekleştirilecek tenis turnuvası için iki yıldız isim ’ye gelecek.

    Dünyaca ünlü tenisçiler, 'TEB PNP Paribas Tennis Stars' için 'ye geliyor. Ankara'da 30 Ekim'de yapılacak dev organizasyonda Kanadalı Eugenie Bouchard ile Çağla Büyükakçay, Avustralyalı Pat Cash'le de Marsel İlhan kozlarını paylaşacak. Türkiye Tenis Federasyonu ve TEB işbirliği ile birlikte yürütülen bu organizasyon Türkiye'de yapılacak ilk tenis 'showdown' etkinliği olacak.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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