Sinirden raketi kırdı

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Shanghai Masters Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde elendi.

Çin'in Şangay kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde İspanyol Roberto Bautista Agut ile karşılaşan Djokovic, rakibine 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Kariyerinde ilk kez Djokovic'i yenme başarısı gösteren Agut, finale yükseldi.

Masters 1000 serisinde ilk kez finale yükselme başarısı elde eden dünya 19 numarası Roberto Bautista Agut, finalde Gilles Simon-Andy Murray maçının galibiyle karşılaşacak.