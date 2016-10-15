Sinirden raketi kırdı
Sırp tenisçi Djokovic, Shanghai Masters Tenis Turnuvası'nda İspanyol Agut'a 2-0 yenilerek elendi.
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Shanghai Masters Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde elendi.
Çin'in Şangay kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde İspanyol Roberto Bautista Agut ile karşılaşan Djokovic, rakibine 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Kariyerinde ilk kez Djokovic'i yenme başarısı gösteren Agut, finale yükseldi.
Masters 1000 serisinde ilk kez finale yükselme başarısı elde eden dünya 19 numarası Roberto Bautista Agut, finalde Gilles Simon-Andy Murray maçının galibiyle karşılaşacak.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:26
- Emre Mor'dan özür diledi
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Altyapi denince herkezin karistirdigi bir konu oldugu bir daha belgelendi ! Zira, su veya bu klübün altyapisindan gelirken ögrenilen futbolla ilgi hususlar disinda , birde sosyal altyapi vardirki, diyeriyle beraber birleserek oyuncunun saha ici , saha disi hareketlerini belirler ! Millî takimda da öyle isyankâr degilmi ? "Ha simdi atildi, ha simdi atilacak" diye diken üstünde degilmiyiz ?
- Sosa’nın yerine oyuncu aranıyor
Toplam 8
Yorum
net sosanın geç uyum sağlama sorunu var bjk de ilk yılllarında iyi oynamadı ama orası bjk değil milan sabretmez hemen yerine yenisini alırlar
- Rekora doğru
Toplam 1
Yorum
isminiz GS fena
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