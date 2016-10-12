 Nadal'dan erken veda – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Nadal'dan erken veda

    Nadal'dan erken veda

    Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Shanghai Masters Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda elendi.

    Çin'in Şangay kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci turunda Sırbistanlı Viktor Troicki ile karşılaşan Nadal, rakibine 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi.

    Yaşadığı sakatlıkların ardından eski formunu yakalayamayan Nadal, turnuvadan elenerek 13-20 Kasım tarihlerinde Londra'da düzenlenecek ve en iyi 8 erkek tenisçinin yer aldığı ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) Dünya Turu Finalleri'ne katılma olasılığını riske soktu.

    Nadal, geçen hafta katıldığı Çin Açık'ta ise çeyrek finalde Grigor Dimitrov'a mağlup olmuştu.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:01
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