Nadal'dan erken veda
Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Shanghai Masters Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda elendi.
Yaşadığı sakatlıkların ardından eski formunu yakalayamayan Nadal, turnuvadan elenerek 13-20 Kasım tarihlerinde Londra'da düzenlenecek ve en iyi 8 erkek tenisçinin yer aldığı ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) Dünya Turu Finalleri'ne katılma olasılığını riske soktu.
Nadal, geçen hafta katıldığı Çin Açık'ta ise çeyrek finalde Grigor Dimitrov'a mağlup olmuştu.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:01
- Florya’da Köln buluşması
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Yorum
İsmail ÖZDEMİR Galatasaraydaki gelmiş geçmiş en iyi başkan olma yolunda.
- Futbolseverlere müjde!
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Yorum
yusuf akdağ neden süper lig maçlarını canlı yayınlan mıyor yayınlanmasını istiyorum
- Wes kendini yaktı
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ÇokBilen Artık galatasaray wesley e bağlı değil onun yokluğunda forma giyecek adamlar var...
Nadal'dan erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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