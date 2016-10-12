Çağla ilk turda veda etti
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Uluslararası Generali Kadınlar Linz Tenis Turnuvası ilk tur mücadelesinde Türk sporcu Çağla Büyükakçay, İspanyol rakibi Gabrine Muguruza'ya karşı iki seti de 6-4 geride tamamlayarak, 2-0 mağlup oldu.
Avusturya'nın Linz kentinde oynanan karşılaşmada, 27 yaşındaki Türk tenisçi, dünya kadınlar 6 numarası Muguruza'ya karşı çok iyi mücadele etmesine rağmen, iki seti de 6-4'lük skorlarla geride tamamlayarak, 2-0 yenildi.
Çağla Büyükakçay tek kadınlarda turnuvaya veda ederken, 23 yaşındaki Muguruza, ikinci turda Rumen tenisçi Monica Niculescu ile eşleşti.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:53
- Futbolseverlere müjde!
Toplam 4
Yorum
salattin ne yorumlayayım ki tff buzamana kadar nicin bekledi ki 6 hafta boşuna bekledik herşey kendi elinde dijitürk tff den büyükmü
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Toplam 4
Yorum
acg Maç kazanamayan futbolculara maaş kesintisi yapılsın.
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Toplam 9
Yorum
harun bu adama zamanında az vurmadık giderek galatasaray için ne kadar çabaladığı ortaya çıkıyor ünal aysal göz boyamaktan başka bişey yapmadı sabırlı olmamız lazım destek olmamız lazım iyi günler çok yakın
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