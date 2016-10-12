 Çağla ilk turda veda etti – Fotomaç – 12 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Çağla ilk turda veda etti

    Çağla ilk turda veda etti

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Uluslararası Generali Kadınlar Linz Tenis Turnuvası ilk tur mücadelesinde Türk sporcu Çağla Büyükakçay, İspanyol rakibi Gabrine Muguruza'ya karşı iki seti de 6-4 geride tamamlayarak, 2-0 mağlup oldu.

    Avusturya'nın Linz kentinde oynanan karşılaşmada, 27 yaşındaki Türk tenisçi, dünya kadınlar 6 numarası Muguruza'ya karşı çok iyi mücadele etmesine rağmen, iki seti de 6-4'lük skorlarla geride tamamlayarak, 2-0 yenildi.

    Çağla Büyükakçay tek kadınlarda turnuvaya veda ederken, 23 yaşındaki Muguruza, ikinci turda Rumen tenisçi Monica Niculescu ile eşleşti.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çağla ilk turda veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.