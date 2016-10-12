Çağla ilk turda veda etti

Avusturya'nın Linz kentinde oynanan karşılaşmada, 27 yaşındaki Türk tenisçi, dünya kadınlar 6 numarası Muguruza'ya karşı çok iyi mücadele etmesine rağmen, iki seti de 6-4'lük skorlarla geride tamamlayarak, 2-0 yenildi.

Çağla Büyükakçay tek kadınlarda turnuvaya veda ederken, 23 yaşındaki Muguruza, ikinci turda Rumen tenisçi Monica Niculescu ile eşleşti.