 Sharapova korta çıktı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Sharapova korta çıktı

    Sharapova korta çıktı

    Doping nedeniyle aldığı ceza 15 aya indirilen dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, cezanın ardından ilk kez korta çıktı.

    Dünya Takım Tenisi (WTT) tarafından ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve İngiliz şarkıcı Elton John ile ABD'li eski kadın tenisçi Billie Jean King'in ev sahipliğini yaptığı bir yardım organizasyonunda yer alan Sharapova, çiftlerde partneri 16 yaşındaki ABD'li Taylor Johnson ile çıktığı maçta yenildi.

    Turnuvanın, hem kendi hem de genç partneri Johnson için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki tenisçi, uzun zamandır kortlardan uzak kaldığını söyleyip, maçtan büyük zevk aldığını belirtti.

    Geçen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın devam ettiği 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı meldonyum maddesine rastlanan Sharapova'ya, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 8 Haziran'da 2 yıl spordan men cezası vermişti.

    Sharapova, meldonyum maddesini bilinçli kullanmadığını belirterek, söz konusu cezanın kaldırılması veya sürenin azaltılması için Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu. CAS da ünlü tenisçinin cezasını 15 aya düşürmüştü.

    CAS'ın kararının ardından Rus tenisçi ilk resmi müsabakasına 26 Nisan 2017'de çıkabilecek.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:20
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