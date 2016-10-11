Sharapova korta çıktı
Doping nedeniyle aldığı ceza 15 aya indirilen dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, cezanın ardından ilk kez korta çıktı.
Turnuvanın, hem kendi hem de genç partneri Johnson için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki tenisçi, uzun zamandır kortlardan uzak kaldığını söyleyip, maçtan büyük zevk aldığını belirtti.
Geçen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın devam ettiği 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı meldonyum maddesine rastlanan Sharapova'ya, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 8 Haziran'da 2 yıl spordan men cezası vermişti.
Sharapova, meldonyum maddesini bilinçli kullanmadığını belirterek, söz konusu cezanın kaldırılması veya sürenin azaltılması için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu. CAS da ünlü tenisçinin cezasını 15 aya düşürmüştü.
CAS'ın kararının ardından Rus tenisçi ilk resmi müsabakasına 26 Nisan 2017'de çıkabilecek.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:20
- 30 yıl sonra ilk kez
Toplam 1
Yorum
Cenk İlklerin hocasınada bu yakışırdı helal olsun Fatih Hoca
- Yeni transfer van Persie
Toplam 6
Yorum
gkhgny1907 rvp nin hazır olmayan hali ligde 16 avrupa ve kupada 6 toplamda 22 gol attı.sizin el üstü tuttuğunuz gomez 24 gol attı gözüm hadi boş yapma
- Masaya dahi gelemez!
Toplam 3
Yorum
erhan yöneticiler isin kolayini bulmus;denklestiremedikleri bütcelerde,ne kadar acik varsa o kadar ceza kesiyorlar,uefaya listeyi gönderip sonra da cezalari donduruyorlar,böyle giderse,sadece bu yüzden bile iki üc sene ceza gelebilir,haberleri olsun herkesin!
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