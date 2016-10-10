Teniste 13 yıl sonra bir ilk
Teniste eski dünya 1 numaraları İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal, tek erkekler dünya sıralamasında 13 yıl aradan sonra aynı anda ilk 4'te yer alamadı.
Son yıllarda elde ettikleri başarılarla tarihin en önemli isimleri arasına giren iki tenisçi, aynı anda son olarak 23 Haziran 2003'te ilk 4'ün dışında kalmıştı.
Sırp Novak Djokovic'in zirveyi bırakmadığı tek erkeklerde, Büyük Britanyalı Andy Murray ikinci, İsviçreli Stan Wawrinka üçüncü, Japon Kei Nishikori ise dördüncü sırayı aldı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:28
- Buz dağına çarptık!
Toplam 60
Yorum
Tekin Bora Çağlar'ı neden oynatmaz Fatih terim anlamakta zorluk çekiyorum çocuk Rusya özel maçında hatasız oynadı ikide bir her maça saçma sapan kadro
- Buz dağına çarptık!
Toplam 60
Yorum
Tekin bora Yenileceğimiz zaten Ukrayna maçından belli idi kimse koşmuyor pres yapmıyor pozisyon üretemiyoruz bu Ömer toprağı kim alıyor milli takıma
- Mecburi değişim
Toplam 7
Yorum
UA ERENİN YERİNE POLDİ NE ALAKA.?
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