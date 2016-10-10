Teniste 13 yıl sonra bir ilk

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 30 yaşındaki Nadal beşinci, 35 yaşındaki Federer yedinci sırada kendine yer buldu.

Son yıllarda elde ettikleri başarılarla tarihin en önemli isimleri arasına giren iki tenisçi, aynı anda son olarak 23 Haziran 2003'te ilk 4'ün dışında kalmıştı.

Sırp Novak Djokovic'in zirveyi bırakmadığı tek erkeklerde, Büyük Britanyalı Andy Murray ikinci, İsviçreli Stan Wawrinka üçüncü, Japon Kei Nishikori ise dördüncü sırayı aldı.