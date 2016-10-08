 İpek Soylu Çin'de elendi – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    İpek Soylu Çin'de elendi

    İpek Soylu Çin'de elendi

    Tianjin Açık Tenis Turnuvası'na katılan milli tenisçi İpek, eleme turunda Çek rakibi Hlavackova'ya 2-0 mağlup olarak elendi.

    Milli sporcu İpek Soylu, Çek rakibi Andrea Hlavackova'ya eleme turunda 2-0 yenilerek Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Uluslararası Tianjin Açık Tenis Turnuvası'na veda etti.

    Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen turnuvanın eleme turu ilk maçında, Çek tenisçi Andrea Hlavackova ile karşılaşan Soylu, 6-4'lük iki setin ardından rakibine 2-0 mağlup olarak elendi.

    20 yaşındaki tenisçi, son olarak katıldığı Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyonluk yaşamış ve WTA çiftlerde ilk 100 tenisçi arasına girmişti.

    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:58
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