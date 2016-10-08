İpek Soylu Çin'de elendi

Milli sporcu İpek Soylu, Çek rakibi Andrea Hlavackova'ya eleme turunda 2-0 yenilerek Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Uluslararası Tianjin Açık Tenis Turnuvası'na veda etti.

Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen turnuvanın eleme turu ilk maçında, Çek tenisçi Andrea Hlavackova ile karşılaşan Soylu, 6-4'lük iki setin ardından rakibine 2-0 mağlup olarak elendi.

20 yaşındaki tenisçi, son olarak katıldığı Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyonluk yaşamış ve WTA çiftlerde ilk 100 tenisçi arasına girmişti.