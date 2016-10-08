İpek Soylu Çin'de elendi
Tianjin Açık Tenis Turnuvası'na katılan milli tenisçi İpek, eleme turunda Çek rakibi Hlavackova'ya 2-0 mağlup olarak elendi.
Milli sporcu İpek Soylu, Çek rakibi Andrea Hlavackova'ya eleme turunda 2-0 yenilerek Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Uluslararası Tianjin Açık Tenis Turnuvası'na veda etti.
Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen turnuvanın eleme turu ilk maçında, Çek tenisçi Andrea Hlavackova ile karşılaşan Soylu, 6-4'lük iki setin ardından rakibine 2-0 mağlup olarak elendi.
20 yaşındaki tenisçi, son olarak katıldığı Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyonluk yaşamış ve WTA çiftlerde ilk 100 tenisçi arasına girmişti.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:58
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Yorum
gozgoz35 dogustan fenerbahceli olan hocamiz yanal , klubumuze trabzonda da hizmet etmeye devam ediyor . Var ol Ersun hoca :))
- Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu
Toplam 3
Yorum
Alemdar Juan Quntero ofansif Erick Qutirrez ise defansif ama orta sahanin her iki yönünü oynayabilen tam bir takim oyuncusu iyi bir yetenek
- Neustadter, Rubin Kazan’la flört ediyor
Toplam 3
Yorum
FB1907 getirirsin 3-5 milyon euro istedigin her yere gidebilirsin
İpek Soylu Çin'de elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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