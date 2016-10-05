İnternet sitesinden açıklama yaptı
Doping yaptığı gerekçesiyle Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından verilen 2 yıllık men cezası, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararıyla 15 aya düşürülen Rus tenisçi Maria Sharapova, kortlara geri döneceği zamanı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Kortlara döneceği günü iple çektiğini belirten 29 yaşındaki sporcu, yaşadığı süreçle ilgili olarak, "Tutku duyduğum bu spor benden alınmış gibi hissettim. Onu geri kazanmak beni çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.
CAS'ın vermiş olduğu kararda, ITF'le görüş birliğinde olmadığının ortaya çıktığını aktaran Sharapova, "Son 10 yıldır bilmeden aldığım ama yasaklı olduğu saptanan meldonyum maddesini kullandığım için sorumluluğu üzerime alıyorum. Ama diğer ülke federasyonlarının sporcularına kural değişikliklerini bildirmesinin ne kadar önemli olduğunu öğrendim." diyerek kendi federasyonunu eleştirdi.
Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde milyonlarca insanın yaygın bir şekilde bu maddeyi kullandığını belirten Maria Sharapova, "ITF ve tenisle bağlantılı dopingle mücadeleden sorumlu makamlar, diğer federasyonların ne yaptığını örnek almalılar. Böyle olduğu takdirde başka tenisçiler benim durumuma düşmez." ifadelerini kullandı.
Son olarak sevenlerine, geçirdiği zor zamanlardaki destekleri için çok teşekkür eden Sharapova, "Destek olmanın ne demek olduğunu öğrendim. Bana verilen destekten ötürü şanslıyım. Yakında sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
- ITF'ten tenisçilere uyarı
Uluslararası Tenis Federasyonu, kullanımı yasak maddelerle ilgili tenisçilere uyarıda bulundu.
İngiliz medyasında yer alan açıklamada, kullanımı uygun olmayan maddelerle ilgili bundan sonra sporcuların herhangi bir mazeretinin kabul edilmeyeceği bildirildi.
Ayrıca, inceleme sürecinin devam edeceği, oyuncuların yasaklı maddelerle ilgili bahane üretmemesi için onlarla iletişim kurulduğu kaydedildi.
- Eski Wimbledon Şampiyonları'ndan görüş ayrılığı
Eski Wimbledon şampiyonu Büyük Britanyalı tenisçi Virginia Wade Sharapova'ya destek verirken, Avustralyalı Pat Cash ise Rus tenisçinin cezasının hafif olduğunu söyledi.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 1977'de kadınlarda mutlu sona ulaşan Virginia Wade, ITF'in daha açık olması gerektiğini belirterek, "Sharapova, yüzde yüz haklı. Ama sporcuların kurallar çerçevesinde daha dikkatli davranmaları gerekiyor." dedi.
Aynı organizasyonda 1987'de erkeklerde zafer elde eden Avustralyalı tenisçi Pat Cash ise 2 yıldan 15 aya düşürülen cezanın hafif kaldığını belirterek, "Sharapova'nın haklı tarafları da var ama kariyerinin zarar gördüğü şüphe götürmez. Aldığı cezadan dolayı itibarı asla aynı olmayacak." diye görüşlerini aktardı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:57
- "Bu hakemlerle bu lig bitmez"
Toplam 3
Yorum
TEKO HEY BİLİR KİŞİ HINCAL ULUÇ BEY. MEHMET TOPALIN GÖRDÜĞÜ SARI KARTIN DA HATALI OLDUĞUNU GÖREBİLSEN KEŞKE. ADAMA MÜDAHALESİ BİLE YOKKEN ADAM KENDİNİ ARTTI VE KART GÖSTERTTİ. BUNLARI SÖYLESENİZ GÜVENİRLİLİĞİNİZ OLUR BELKİ AMA KESER HEP TEK TARAFLI. GALATASAYAR MAÇINDA GS Lİ FUTBOLCULAR HAKEMİ BİR DÖĞMEDİKLERİ KALDI AMA ONLARA SÖYLEYECEK LAFIN YOK. FENERBAHÇE KAZANSAYDI O PENALTIYI HAKEM HEPTEN ASILMIŞTI TARAFINIZDAN. ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN. DÜRÜST VE DOĞRU BAKMANIZ DİLEĞİYLE.
- 7 bela!
Toplam 5
Yorum
p şu an tek korkum fatih terimin milli takımdan ayrılarak GS da kafa karışıklığına neden olması.
- FIBA yetkilileri İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Yusuf Ülkeninin en yisi avrupanın sayılı spor salonlarından olan ülker arena neden yok eurolegide sinan erdem gibi bir salona verdiler ya kolay gelsin
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