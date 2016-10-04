CAS'tan Sharapova'ya müjde
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping yaptığı gerekçesiyle aldığı 2 yıl men cezasına itiraz eden Rus tenisçi Maria Sharapova'nın cezasını 15 aya düşürdü.
CAS'tan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından verilen 2 yıllık cezanın kaldırılması ya da azaltılması talebinde bulunan Sharapova ile ilgili kararını duyurdu.
Sharapova'nın 9 ay düşürülerek 2 yıldan 15 aya çekilen cezasının uygulanmaya başlandığı tarih olarak da 26 Ocak 2016 tarihi verildi. Bu durumda ünlü tenisçinin cezası 26 Nisan 2017 tarihinde sona erecek. Sharapova gelecek yılki sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a katılabilecek.
Geçen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın devam ettiği 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı meldonyum maddesine rastlanan Sharapova, söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ve yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söylemişti.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından spordan geçen 8 Haziran'da 2 yıl men cezası alan 29 yaşındaki Rus tenisçi, meldonyumu bilinçli kullanmadığını belirterek söz konusu cezanın kaldırılması veya sürenin azaltılması için CAS'a başvurmuştu.
CAS, kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası sporcunun itirazını ilk olarak geçen 18 Temmuz'da karara bağlayacağını açıklamasına rağmen daha sonra süreyi 19 Eylül'e kadar ertelediğini duyurmuştu. Londra 2012'de tek kadınlarda gümüş madalya kazanan Sharapova, bu nedenle 5-21 Ağustos tarihleri arasında yapılan 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkesini temsil edememişti.
Vücudun oksijen alımı ve dayanaklılığını yükseltmenin yanı sıra fiziksel ve mental iyileşmedeki etkisiyle bilinen meldonyum, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) yasaklı maddeler listesine 1 Ocak'ta girmişti.
Sharapova'nın yanı sıra yüzücü Yuliya Efimova, buz patenci Ekaterina Bobrova, güreşçi Evgeny Saleev ile Sergey Semenovda ve boksör Alexander Povetkin gibi farklı dallarda yarışan Rus sporcuların doping testlerinde de meldonyuma rastlanmıştı.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 16:19
- İkisini de yener 6 puanı alırız
Toplam 4
Yorum
traktör volkan sen gol atmayi artik ögren gol kacirmayi birak biktik artik ardayida takima koyun barcelonada gibi oynasin ayip oluyor ha
- Bursaspor’da izin bitiyor
Toplam 1
Yorum
Matkap Meto Abi Neco kardeşime burdan selamlar. Kendini uzmesin. Neco adam gibi adamdır beyler. Erto ne diyorum biliyo musun. Dmden yazmayın beyler.ölümüne tomas neco
- ‘Arda ve Terim çözer’
Toplam 3
Yorum
traktör bu dev adami volkanin yerine fb kalesine koysalar fener o kadar gol yemez
CAS'tan Sharapova'ya müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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