CAS'tan Sharapova'ya müjde

CAS'tan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından verilen 2 yıllık cezanın kaldırılması ya da azaltılması talebinde bulunan Sharapova ile ilgili kararını duyurdu.

Sharapova'nın 9 ay düşürülerek 2 yıldan 15 aya çekilen cezasının uygulanmaya başlandığı tarih olarak da 26 Ocak 2016 tarihi verildi. Bu durumda ünlü tenisçinin cezası 26 Nisan 2017 tarihinde sona erecek. Sharapova gelecek yılki sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a katılabilecek.

Geçen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın devam ettiği 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı meldonyum maddesine rastlanan Sharapova, söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ve yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söylemişti.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından spordan geçen 8 Haziran'da 2 yıl men cezası alan 29 yaşındaki Rus tenisçi, meldonyumu bilinçli kullanmadığını belirterek söz konusu cezanın kaldırılması veya sürenin azaltılması için CAS'a başvurmuştu.

CAS, kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası sporcunun itirazını ilk olarak geçen 18 Temmuz'da karara bağlayacağını açıklamasına rağmen daha sonra süreyi 19 Eylül'e kadar ertelediğini duyurmuştu. Londra 2012'de tek kadınlarda gümüş madalya kazanan Sharapova, bu nedenle 5-21 Ağustos tarihleri arasında yapılan 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkesini temsil edememişti.

Vücudun oksijen alımı ve dayanaklılığını yükseltmenin yanı sıra fiziksel ve mental iyileşmedeki etkisiyle bilinen meldonyum, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) yasaklı maddeler listesine 1 Ocak'ta girmişti.

Sharapova'nın yanı sıra yüzücü Yuliya Efimova, buz patenci Ekaterina Bobrova, güreşçi Evgeny Saleev ile Sergey Semenovda ve boksör Alexander Povetkin gibi farklı dallarda yarışan Rus sporcuların doping testlerinde de meldonyuma rastlanmıştı.