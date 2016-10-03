 İpek Soylu, çiftlerde ilk 100'de – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    İpek Soylu, çiftlerde ilk 100'de

    İpek Soylu, çiftlerde ilk 100'de

    Milli tenisçi İpek Soylu, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından her hafta başında açıklanan dünya sıralamasında, çiftlerde 82. basamağa yükseldi.

    WTA'in internet sitesinde yer alan sıralamaya göre, son olarak 107. basamakta bulunan İpek Soylu, Özbekistan'da düzenlenen Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde ulaştığı şampiyonluğun ardından 82. sıraya yerleşti.

    İpek Soylu, eski milli sporcu İpek Şenoğlu'nun ardından bu alanda ilk 100'de yer alan ikinci Türk tenisçi oldu.

    Kariyerinde 2 çiftler zaferi bulunan 20 yaşındaki İpek Soylu, tekler kategorisinde ise 177. basamaktan 156. sıraya çıktı.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:39
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