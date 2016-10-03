İpek Soylu, çiftlerde ilk 100'de
Milli tenisçi İpek Soylu, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından her hafta başında açıklanan dünya sıralamasında, çiftlerde 82. basamağa yükseldi.
İpek Soylu, eski milli sporcu İpek Şenoğlu'nun ardından bu alanda ilk 100'de yer alan ikinci Türk tenisçi oldu.
Kariyerinde 2 çiftler zaferi bulunan 20 yaşındaki İpek Soylu, tekler kategorisinde ise 177. basamaktan 156. sıraya çıktı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:39
- Operasyon yolda
Toplam 9
Yorum
efsane Bu zeki yavru, mustafa akbaş ve yumlu kimden torpilli. bunların kalitesi yıllardır ortada. kalitesizler. 3. ligde bol bunlardan.
- Deli fişek
Toplam 10
Yorum
andac Nasıl bir habercilik bu ya..Maçı seyretseydiniz bari..Brumanın getirip Podolskinin attığı gol Galatasarayımızın öne geçtiği goldür beraberlik golü değil...Beraberlik golü Selçuk'un frikik golü....
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 19
Yorum
BEKİR KARDEŞ NE BEKLİYOSUN SUAREZİ Mİ GETİRSELERDİ.43 MAÇ 17 GOL AZ DİYOSUN.BENDE BBİR BEŞİKTAŞLIYIM LAKİN BEŞİKTAŞ AVRUPADA(İSİM OLARAK) NE PORTO ADINDA NE BENFİCA ADINDA NE DE DNAMO KİEV.GEÇEN YIL 20 30 GOL ATAN BİR OYUNCU BEŞİKTAŞA MI GELİR SENCE ? BEŞİKTAŞTA ATAN OYUNCU GİDİYOR SEN ABOUBAKAR 17 GOL ATMIŞ YETERSİZ DİYOSUN
İpek Soylu, çiftlerde ilk 100'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.