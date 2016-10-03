 Çalışmalara ara vermiyor – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Çalışmalara ara vermiyor

    Çalışmalara ara vermiyor

    Doping kullandığını itiraf etmesi sonrası Haziran 2017'de iki sene men cezası alan Maria Sharapova çalışmalarına ara vermiyor.

    Tenis tarihinin en renkli simalarından biri olan ve doping aldığını itiraf etmesinin ardından zor günler geçiren Sharapova bu boşluğu yaparak doldurmayı seçmiş.

    Aldığı iki yıl men cezasıyla ilgili davanın sonuçlanmasını beklerken moralii yüksek tutmaya çalışan Rus tenisçi, antrenörüyle boks antrenmanı sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Sharapova bu hafta içerisinde, ceza indirimi talebiyle CAS'a açtığı dava için mahkemeye çıkacak.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:20
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