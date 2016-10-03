Çalışmalara ara vermiyor

Tenis tarihinin en renkli simalarından biri olan ve doping aldığını itiraf etmesinin ardından zor günler geçiren Sharapova bu boşluğu spor yaparak doldurmayı seçmiş.

Aldığı iki yıl men cezasıyla ilgili davanın sonuçlanmasını beklerken moralii yüksek tutmaya çalışan Rus tenisçi, antrenörüyle boks antrenmanı sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.





Sharapova bu hafta içerisinde, ceza indirimi talebiyle CAS'a açtığı dava için mahkemeye çıkacak.



