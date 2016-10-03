Çalışmalara ara vermiyor
Doping kullandığını itiraf etmesi sonrası Haziran 2017'de iki sene men cezası alan Maria Sharapova çalışmalarına ara vermiyor.
Tenis tarihinin en renkli simalarından biri olan ve doping aldığını itiraf etmesinin ardından zor günler geçiren Sharapova bu boşluğu spor yaparak doldurmayı seçmiş.
Aldığı iki yıl men cezasıyla ilgili davanın sonuçlanmasını beklerken moralii yüksek tutmaya çalışan Rus tenisçi, antrenörüyle boks antrenmanı sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Sharapova bu hafta içerisinde, ceza indirimi talebiyle CAS'a açtığı dava için mahkemeye çıkacak.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:20
- Kerim'in Emre örnekli isyanı
Toplam 5
Yorum
KaRTaL bu sene Q7yi hiç beğenmiyorum her an tk.ı 10 kişi bırakacak gibi oynuyor ayrıca çokta bencil..Q7 ve olcaya bu kadar tahammül eden şenol hocam birazda şu çocuğa bak be..bi şans ver bakalım..en azından 2.yarı 20-25 dk. oynatki bu tk.da yeri olduğunu hissetsin..bakarsın olcaydan daha faydalı olur!!!
- Süper ikili dönüyor
Toplam 16
Yorum
Serdar Töre zaten bizim oyuncumuz bu sene çok lazım dı. gelirse iyi olur hem BJK nin kıymetini de iyice anlamıştır.. sosa da pişmandır gomezde
- Volkan kaybı
Toplam 11
Yorum
josef haklisin.ama birde tarafsiz bakman lazim.sence penaltimi?mehmet güvenin Josef de souzaya yaptigi?korayin her volkanla ikili müücadele girip yerde kalmasi ve faul almasi?fenerbahce icinde yazilacak cok sey var.hic bir takim kötü oynarken kazanamazmi?fbyi ayakta tutan sadece volkanin cabasiydi ama hakem her seferinde faul calip volkani durdurdu.diger takimlar icinde yazilacak cok sey var.ama dikkat edersen son bi kac yildir hangi macta hakem hatasi macin önüne gecmedi?her macin önemli adami hakem.maci ceviriyorlar.
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