Şampiyon İpek Soylu

Son dönemde uluslararası turnuvalarda önemli başarılan kazanan Türk tenisi, dün yeni bir şampiyonluk elde etti. Özbekistan'da gerçekleştirilen Kadınlar Açık Turnuvası'nın çiftler finalinde korta çıkan İpek Soylu, Rumen partneri Olaru ile zafere uzandı. Finalde Schuurs- Voracova ikilisini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Soylu-Olaru çifti kupayı kaldıran taraf oldu.