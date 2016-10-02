 Şampiyon İpek Soylu – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Şampiyon İpek Soylu

    Şampiyon İpek Soylu
    Son dönemde uluslararası turnuvalarda önemli başarılan kazanan Türk tenisi, dün yeni bir şampiyonluk elde etti. Özbekistan'da gerçekleştirilen Kadınlar Açık Turnuvası'nın çiftler finalinde korta çıkan İpek Soylu, Rumen partneri Olaru ile zafere uzandı. Finalde Schuurs- Voracova ikilisini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Soylu-Olaru çifti kupayı kaldıran taraf oldu.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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