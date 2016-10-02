Şampiyon İpek Soylu
Son dönemde uluslararası turnuvalarda önemli başarılan kazanan Türk tenisi, dün yeni bir şampiyonluk elde etti. Özbekistan'da gerçekleştirilen Kadınlar Açık Turnuvası'nın çiftler finalinde korta çıkan İpek Soylu, Rumen partneri Olaru ile zafere uzandı. Finalde Schuurs- Voracova ikilisini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Soylu-Olaru çifti kupayı kaldıran taraf oldu.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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