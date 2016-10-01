Soylu-Olaru çifti finalde

Özbekistan'daki Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda İpek Soylu, çiftlerde finale çıktı. Partneri Rumen Olaru ile Çek Pliskova- İsviçreli Sadikovic'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Soylu, şampiyonluk mücadelesi vermeye hak kazandı. Soylu-Raluca bugün 13.30'da Schuurs-Voracova ile finalde karşılaşacak.