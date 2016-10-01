Soylu-Olaru çifti finalde
Özbekistan'daki Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda İpek Soylu, çiftlerde finale çıktı. Partneri Rumen Olaru ile Çek Pliskova- İsviçreli Sadikovic'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Soylu, şampiyonluk mücadelesi vermeye hak kazandı. Soylu-Raluca bugün 13.30'da Schuurs-Voracova ile finalde karşılaşacak.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Soylu-Olaru çifti finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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