 Soylu-Olaru çifti finalde – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Soylu-Olaru çifti finalde

    Soylu-Olaru çifti finalde
    Özbekistan'daki Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda İpek Soylu, çiftlerde finale çıktı. Partneri Rumen Olaru ile Çek Pliskova- İsviçreli Sadikovic'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Soylu, şampiyonluk mücadelesi vermeye hak kazandı. Soylu-Raluca bugün 13.30'da Schuurs-Voracova ile finalde karşılaşacak.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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