İpek Soylu şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Soylu ile takım arkadaşı Rumen Raluca Olaru, Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon oldu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen turnuvada mücadele eden İpek Soylu-Raluca Olaru çifti, finalde Hollandalı Demi Schuurs ile Çek Cumhuriyeti'nden Renata Voracova'nın karşısına çıktı. İpek ile partneri Olaru, rakiplerini 7-5 ve 6-3'lük setler sonunda 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, "Turnuva boyunca hem tekler hem de çiftlerde çok eğlendim. Buraya tekrar gelmek istiyorum." diye görüş belirtti. Partneri Olaru ise, "İpek ile 2. kez birlikte oynuyoruz. Birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Şampiyon sporcular 12 bin 300 dolar (Yaklaşık 37 bin lira) kazanırken, ikinciler 6 bin 400 dolar (Yaklaşık 19 bin lira) para ödülü elde etti.

Bu turnuvada ilk kez kupaya kazanan İpek Soylu, geçtiğimiz nisan ayında düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda, çiftlerde partneri Rumen Andreea Mitu ile şampiyonluğa ulaşmıştı.