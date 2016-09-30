Tenis'te Türk hakemlere şok ceza
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), maç skorlarını manipüle ettikleri gerekçesiyle Türk hakemler Serkan Aslan ve Mehmet Ülker'e ömür boyu organizasyonlardan men cezası verdi.
ITF tarafından yapılan açıklamada, Serkan Aslan ve Mehmet Ülker'in 2015'te görev yaptıkları alt kategori müsabakalarında söz konusu suçu işledikleri ve her iki hakemin de sertifikalarının kalıcı olarak iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Mehmet Ülker'in Türkiye'deki bir organizasyonda maçların skorunu sisteme geç girerek, bahis oynayan üçüncü taraflara avantaj sağladığı da kaydedildi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:43
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Tenis'te Türk hakemlere şok ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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