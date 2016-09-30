 Tenis'te Türk hakemlere şok ceza – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Tenis'te Türk hakemlere şok ceza

    Tenis'te Türk hakemlere şok ceza

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), maç skorlarını manipüle ettikleri gerekçesiyle Türk hakemler Serkan Aslan ve Mehmet Ülker'e ömür boyu organizasyonlardan men cezası verdi.

    ITF tarafından yapılan açıklamada, Serkan Aslan ve Mehmet Ülker'in 2015'te görev yaptıkları alt kategori müsabakalarında söz konusu suçu işledikleri ve her iki hakemin de sertifikalarının kalıcı olarak iptal edildiği bildirildi.

    Açıklamada ayrıca, Mehmet Ülker'in 'deki bir organizasyonda maçların skorunu sisteme geç girerek, bahis oynayan üçüncü taraflara avantaj sağladığı da kaydedildi.

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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