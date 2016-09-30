 İpek Soylu yarı finalde – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    İpek Soylu yarı finalde

    İpek Soylu yarı finalde
    Özbekistan'da yapılan Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu, çiftlerde yarı finale yükseldi. Rumen partneri Raluca Olaru ile birlikte çeyrek finalde Ukraynalı Yastremska-Özbek Merenkova ikilisini 6-2 ve 7-6'lık setlerle deviren Soylu, son 4'e adını yazdırdı.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:26
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