İpek Soylu yarı finalde

Özbekistan'da yapılan Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu, çiftlerde yarı finale yükseldi. Rumen partneri Raluca Olaru ile birlikte çeyrek finalde Ukraynalı Yastremska-Özbek Merenkova ikilisini 6-2 ve 7-6'lık setlerle deviren Soylu, son 4'e adını yazdırdı.