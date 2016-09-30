İpek Soylu, çiftlerde finale yükseldi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen turnuvada mücadele eden İpek Soylu-Raluca Olaru çifti, yarı finalde Çek Kristyna Pliskova ile İsviçreli Amra Sadikovic'in karşısına çıktı. İpek ile partneri Olaru, rakiplerini 7-5 ve 6-2'lik setler sonunda 2-0 mağlup ederek adlarını finale yazdırdı.

İpek Soylu-Raluca Olaru ikilisi finalde, Demi Schuurs (Hollanda)-Renata Voracova (Çek Cumhuriyeti) çiftiyle yarın TSİ 13.30'da karşılaşacak.