İpek Soylu, çiftlerde finale yükseldi
Milli tenisçi İpek Soylu ile çiftlerdeki takım arkadaşı Rumen Raluca Olaru, Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda finale çıktı.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen turnuvada mücadele eden İpek Soylu-Raluca Olaru çifti, yarı finalde Çek Kristyna Pliskova ile İsviçreli Amra Sadikovic'in karşısına çıktı. İpek ile partneri Olaru, rakiplerini 7-5 ve 6-2'lik setler sonunda 2-0 mağlup ederek adlarını finale yazdırdı.
İpek Soylu-Raluca Olaru ikilisi finalde, Demi Schuurs (Hollanda)-Renata Voracova (Çek Cumhuriyeti) çiftiyle yarın TSİ 13.30'da karşılaşacak.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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