 Şikeye ömür boyu men – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Şikeye ömür boyu men

    Şikeye ömür boyu men

    Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), şikeye karıştığı gerekçesiyle Güney Afrikalı tenisçi Joshua Chetty'ye ömür boyu men cezası verdi.

    TIU'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler dünya sıralamasının 1857. basamağında yer alan 21 yaşındaki Chetty, 2015'in kasım ayında ülkesinin Stellenbosch kasabasında düzenlenen ITF Futures F1 Turnuvası'nda, maçı kaybetmesi için rakibine rüşvet teklif etmesi sebebiyle tenisten ömür boyu men edildi.

    Chetty, kimliği açıklanmayan rakibinin durumu TIU'ya bildirmesiyle başlatılan soruşturmada verdiği ifadede, tekler karşılaşması için 2 bin, çiftler müsabakası için ise 600 dolar para önerdiğini itiraf etti.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şikeye ömür boyu men haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.