Şikeye ömür boyu men

TIU'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler dünya sıralamasının 1857. basamağında yer alan 21 yaşındaki Chetty, 2015'in kasım ayında ülkesinin Stellenbosch kasabasında düzenlenen ITF Futures F1 Turnuvası'nda, maçı kaybetmesi için rakibine rüşvet teklif etmesi sebebiyle tenisten ömür boyu men edildi.

Chetty, kimliği açıklanmayan rakibinin durumu TIU'ya bildirmesiyle başlatılan soruşturmada verdiği ifadede, tekler karşılaşması için 2 bin, çiftler müsabakası için ise 600 dolar para önerdiğini itiraf etti.