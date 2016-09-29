Şikeye ömür boyu men
Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), şikeye karıştığı gerekçesiyle Güney Afrikalı tenisçi Joshua Chetty'ye ömür boyu men cezası verdi.
TIU'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler dünya sıralamasının 1857. basamağında yer alan 21 yaşındaki Chetty, 2015'in kasım ayında ülkesinin Stellenbosch kasabasında düzenlenen ITF Futures F1 Turnuvası'nda, maçı kaybetmesi için rakibine rüşvet teklif etmesi sebebiyle tenisten ömür boyu men edildi.
Chetty, kimliği açıklanmayan rakibinin durumu TIU'ya bildirmesiyle başlatılan soruşturmada verdiği ifadede, tekler karşılaşması için 2 bin, çiftler müsabakası için ise 600 dolar para önerdiğini itiraf etti.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray tempo artırdı
Toplam 6
Yorum
No comment Bruma 12 km mi koşuyor ? sadece ani driplingleri var o kadar 12 km koşsa zaten galatasarayda oynamaz...
- Ah be Kartalım!
Toplam 5
Yorum
4 grup 4. hayırlı olsun 3. lük büyük başarı olur mucize olur
- Emenike’yi arkaya kaçır
Toplam 3
Yorum
HKAN34 ÇOK İYİ MAÇ OLACAK AMA BURASI KADIKÖY BURADAN ÇIKIŞ YOK
Şikeye ömür boyu men haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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