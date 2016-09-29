İpek Soylu çiftlerde yarı finalde
Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu, partneri Raluca Olaru ile çiftlerde yarı finale yükseldi.
Milli tenisçi İpek Soylu ile çiftlerdeki takım arkadaşı Rumen Raluca Olaru, Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda yarı finale çıktı.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen turnuvada mücadele eden İpek Soylu-Raluca Olaru çifti, çeyrek finalde Ukraynalı Dayana Yastremska ile Özbek Polina Merenkova'nın karşısına çıktı. İpek ile partneri Olaru, 1,5 saat sonunda rakiplerini 2-0 (6-2, 7-6) mağlup ederek adlarını yarı finale yazdırdı.
İpek Soylu-Raluca Olaru ikilisi, finale çıkmak için Kristyna Pliskova (Çek Cumhuriyeti)-Amra Sadikovic (İsviçre) çiftiyle mücadele edecek.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:48
- Alkışlar Tosic’e
Toplam 3
Yorum
tsahmet07 üstüste oynuyor çok zorluyor sakatlık olabilir, artık rize maçında 1 maç dinlendirilmeli yerine rodolfho oynamalı
- Zafer gecesi olsun
Toplam 9
Yorum
mehmet sağlam takım. Kuyt var bi kere. Zor maç. Fenerbahçe bu maçta kendini aşmak zorunda. ligteki performasının üstüne çıkmak zorunda koşu mesafeleri sağdan soldan bindirmeler pas yüzdeleri koşu mesafeleri alan kapatma pres yardımlışma hepsni üst düzey yapmak zorunda
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 9
Yorum
cortez doğru tespit;ama şunu da unutmayın ki adriano'nun sahada kalması bir mucizeydi.Adriano'nun rakibinin bileğine bastığı pozisyon net kırmızı
İpek Soylu çiftlerde yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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