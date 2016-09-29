İpek Soylu çiftlerde yarı finalde

Milli tenisçi İpek Soylu ile çiftlerdeki takım arkadaşı Rumen Raluca Olaru, Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda yarı finale çıktı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen turnuvada mücadele eden İpek Soylu-Raluca Olaru çifti, çeyrek finalde Ukraynalı Dayana Yastremska ile Özbek Polina Merenkova'nın karşısına çıktı. İpek ile partneri Olaru, 1,5 saat sonunda rakiplerini 2-0 (6-2, 7-6) mağlup ederek adlarını yarı finale yazdırdı.

İpek Soylu-Raluca Olaru ikilisi, finale çıkmak için Kristyna Pliskova (Çek Cumhuriyeti)-Amra Sadikovic (İsviçre) çiftiyle mücadele edecek.