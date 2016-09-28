Tenisçi olmasınlar

Tek kadınlarda dünya 2 numarası ABD'li Serena Williams, çocuğu olması halinde onların tenis oynamasını istemediğini açıkladı. Çocuklarının annelerin ismiyle anılmasını istemeyen 35 yaşındaki tenisçi, onların kendi adlarıyla ve kendi çizecekleri yolda başarıya ulaşmalarını arzuladığını belirtti.