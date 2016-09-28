 Tenisçi olmasınlar – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Tenisçi olmasınlar

    Tenisçi olmasınlar
    Tek kadınlarda dünya 2 numarası ABD'li Serena Williams, çocuğu olması halinde onların tenis oynamasını istemediğini açıkladı. Çocuklarının annelerin ismiyle anılmasını istemeyen 35 yaşındaki tenisçi, onların kendi adlarıyla ve kendi çizecekleri yolda başarıya ulaşmalarını arzuladığını belirtti.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:36
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