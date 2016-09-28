Tenisçi olmasınlar
Tek kadınlarda dünya 2 numarası ABD'li Serena Williams, çocuğu olması halinde onların tenis oynamasını istemediğini açıkladı. Çocuklarının annelerin ismiyle anılmasını istemeyen 35 yaşındaki tenisçi, onların kendi adlarıyla ve kendi çizecekleri yolda başarıya ulaşmalarını arzuladığını belirtti.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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