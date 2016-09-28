İpek Soylu turnuvaya veda etti

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Uluslararası Taşkent Açık Tenis Turnuvası'nda Türk sporcu İpek Soylu, ikinci tur mücadelesinde Ukraynalı rakibi Lesia Tsurenko'ya 1-6, 6-3 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek, turnuvaya veda etti.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen turnuvada, WTA 53 numarası Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko karşısında ilk seti 6-1 kaybeden 20 yaşındaki İpek Soylu, ikinci seti 6-3 kazanmayı bildi. Tsurenko, final setini 6-1 önde kapatınca İpek Soylu 2-1 mağlup oldu.

İpek Soylu, elemelerde Özbek Arina Folts'u 2-0 ve Hint Ankita Raina'yı 2-1 ile geçerek ana tabloda yarışmaya hak kazanmıştı. Türk sporcu, ilk tur müsabakasında İspanyol rakibi Silvia Soler-Espinoza'yı 2-0 yenmişti.