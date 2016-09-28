 İpek Soylu turnuvaya veda etti – Fotomaç – 28 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İpek Soylu turnuvaya veda etti

    İpek Soylu turnuvaya veda etti

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Uluslararası Taşkent Açık Tenis Turnuvası'nda Türk sporcu İpek Soylu, ikinci tur mücadelesinde Ukraynalı rakibi Lesia Tsurenko'ya 1-6, 6-3 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek, turnuvaya veda etti.

    Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen turnuvada, WTA 53 numarası Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko karşısında ilk seti 6-1 kaybeden 20 yaşındaki İpek Soylu, ikinci seti 6-3 kazanmayı bildi. Tsurenko, final setini 6-1 önde kapatınca İpek Soylu 2-1 mağlup oldu.

    İpek Soylu, elemelerde Özbek Arina Folts'u 2-0 ve Hint Ankita Raina'yı 2-1 ile geçerek ana tabloda yarışmaya hak kazanmıştı. Türk sporcu, ilk tur müsabakasında İspanyol rakibi Silvia Soler-Espinoza'yı 2-0 yenmişti.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İpek Soylu turnuvaya veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.