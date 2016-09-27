 İpek 2. tura yükseldi – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    İpek 2. tura yükseldi

    İpek 2. tura yükseldi

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Uluslararası Taşkent Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcu İpek Soylu, İspanyol rakibi Silvia Soler-Espinosa'yı 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, ikinci tura yükseldi.

    Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen turnuvada, İspanyol rakibi Silvia Soler-Espinosa karşısında ilk sette oyun vermeden 6-0 üstünlük sağlayan 20 yaşındaki İpek Soylu, ikinci seti de 6-2 kazanarak 2-0'lık skorla adını ikinci tura yazdırdı.

    İpek Soylu, elemelerde Özbek Arina Folts'u 2-0 ve Hint Ankita Raina'yı 2-1 ile geçerek ana tabloda yarışmaya hak kazanmıştı.

    Bir diğer Türk tenisçi Çağla Büyükakçay ise ilk turda Gürcü rakibi Sofia Shapatava'ya 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

    İkinci tura yükselen İpek Soylu, WTA sıralamasında 53. basamakta bulunan Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko ile karşı karşıya gelecek.

    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:43
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