İpek 2. tura yükseldi
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Uluslararası Taşkent Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcu İpek Soylu, İspanyol rakibi Silvia Soler-Espinosa'yı 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, ikinci tura yükseldi.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen turnuvada, İspanyol rakibi Silvia Soler-Espinosa karşısında ilk sette oyun vermeden 6-0 üstünlük sağlayan 20 yaşındaki İpek Soylu, ikinci seti de 6-2 kazanarak 2-0'lık skorla adını ikinci tura yazdırdı.
İpek Soylu, elemelerde Özbek Arina Folts'u 2-0 ve Hint Ankita Raina'yı 2-1 ile geçerek ana tabloda yarışmaya hak kazanmıştı.
Bir diğer Türk tenisçi Çağla Büyükakçay ise ilk turda Gürcü rakibi Sofia Shapatava'ya 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
İkinci tura yükselen İpek Soylu, WTA sıralamasında 53. basamakta bulunan Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko ile karşı karşıya gelecek.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 18:43
- Çırak değil taktik ustası
Toplam 23
Yorum
neoplan yaav adam adam
- "İstikrar yakalayamadı"
Toplam 1
Yorum
Tony Ben Oğuzhan'ı ne Avruoa maçlarında nede derbilerde güzel oynadığına hiç şahit olamadım , küçük bütçeli Anadolu takımlarına karşı sadece klasını konuşturuyo !!!
- Kadro yeniden değişecek
Toplam 8
Yorum
11 iskelet kadronu kur diğerlerinide formuna göre oynat
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