İpek 2. tura yükseldi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen turnuvada, İspanyol rakibi Silvia Soler-Espinosa karşısında ilk sette oyun vermeden 6-0 üstünlük sağlayan 20 yaşındaki İpek Soylu, ikinci seti de 6-2 kazanarak 2-0'lık skorla adını ikinci tura yazdırdı.

İpek Soylu, elemelerde Özbek Arina Folts'u 2-0 ve Hint Ankita Raina'yı 2-1 ile geçerek ana tabloda yarışmaya hak kazanmıştı.

Bir diğer Türk tenisçi Çağla Büyükakçay ise ilk turda Gürcü rakibi Sofia Shapatava'ya 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

İkinci tura yükselen İpek Soylu, WTA sıralamasında 53. basamakta bulunan Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko ile karşı karşıya gelecek.