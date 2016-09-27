"Çocuklarım olursa onları..."
Tek kadınlarda dünya 2 numarası ABD'li Serena Williams, çocuğu olması halinde onların tenis oynamasını istemediğini açıkladı.
İleride çocuklarının annelerin ismiyle anılmasını istemeyen 35 yaşındaki tenisçi, onların kendi adlarıyla ve kendi çizecekleri yolda başarıya ulaşmalarını arzuladığını belirtti.
Kariyeri boyunca 309 grand slam maçı kazanıp 22 grand slam şampiyonluğuna ulaşan Williams, dünya sıralamasında 2 numaraya düşmesiyle ilgili soruları da cevapladı. Rio Olimpiyat Oyunları'na 3. tur, ABD Açık'a ise yarı finalde veda eden ünlü tenisçi, sağlık sorunları yaşadığını, Wimbledon'dan beri sakatlığının hala tam olarak geçmediğini bildirdi.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 12:54
- Derbilerin kayıp yıldızı Özyakup
Toplam 4
Yorum
awentador Önemli maçlarda olmadığını yenimi anladınız .
- Ben izin verirdim
Toplam 6
Yorum
fans galatasaray olimpiyatta oynarken nerdeydi bjk inönüyü verdiler mi tt arena için mecidiyeköyden vazgeçildi öyle basit düşünmeyin atara atar
- Töre’ye karşı çıktılar!
Toplam 11
Yorum
ua düz mantık; geçen senenin şampiyonu BJK, düşmemeye oynarsa ligin bilmem kaçıncısı GS premiere lig görmez.
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