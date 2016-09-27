 "Çocuklarım olursa onları..." – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    "Çocuklarım olursa onları..."

    "Çocuklarım olursa onları..."

    Tek kadınlarda dünya 2 numarası ABD'li Serena Williams, çocuğu olması halinde onların tenis oynamasını istemediğini açıkladı.

    Antrenörü Patrick Mouratoglou'nun Fransa'nın kentinde açtığı yeni akademisinin açılışında konuşan ünlü tenisçi, çocukları olursa, onları tenis dünyasına sokmak istemediğini, oynamak isterlerse de engel olmayacağını vurgulayarak, "Çocuklarım olursa tenis oynamaları için cesaretlendirmeyeceğim." dedi.

    İleride çocuklarının annelerin ismiyle anılmasını istemeyen 35 yaşındaki tenisçi, onların kendi adlarıyla ve kendi çizecekleri yolda başarıya ulaşmalarını arzuladığını belirtti.

    Kariyeri boyunca 309 grand slam maçı kazanıp 22 grand slam şampiyonluğuna ulaşan Williams, dünya sıralamasında 2 numaraya düşmesiyle ilgili soruları da cevapladı. Rio Olimpiyat Oyunları'na 3. tur, ABD Açık'a ise yarı finalde veda eden ünlü tenisçi, sağlık sorunları yaşadığını, Wimbledon'dan beri sakatlığının hala tam olarak geçmediğini bildirdi.

    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:54
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