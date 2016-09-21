Soylu tur atladı
Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen Guangzhou Açık Tenis Turnuvası'nda çiftlerde mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, İsviçreli partneri Viktorija Golubic ile çeyrek finale yükseldi. Soylu-Golubic çifti, ilk turda Çinli Xiadoi-Lin ikilisini 2-0 yendi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:42
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