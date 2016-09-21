Soylu tur atladı

Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen Guangzhou Açık Tenis Turnuvası'nda çiftlerde mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, İsviçreli partneri Viktorija Golubic ile çeyrek finale yükseldi. Soylu-Golubic çifti, ilk turda Çinli Xiadoi-Lin ikilisini 2-0 yendi.