 Soylu tur atladı – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Soylu tur atladı

    Soylu tur atladı
    Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen Guangzhou Açık Tenis Turnuvası'nda çiftlerde mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, İsviçreli partneri Viktorija Golubic ile çeyrek finale yükseldi. Soylu-Golubic çifti, ilk turda Çinli Xiadoi-Lin ikilisini 2-0 yendi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:42
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