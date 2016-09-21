Marsel İlhan çeyrek finalde
İzmir'de bu yıl 9'uncu kez düzenlenen TEB İzmir Cup ATP Challenger Tenis Turnuvası'nda sporcularımızdan Cem İlkel'den sonra Marsel İlhan da tekler ana tabloda çeyrek finale yükseldi.
Örnekköy'deki Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanan 2. turda Rus Vitaly Kozyukov'u 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Marsel İlhan, çeyrek finalde Rumen Marius Copil ile eşleşti. Marsel İlhan, rakibiyle yarın yarı final mücadelesi verecek. Cem İlkel ise 1 numaralı seri başı Slovak Lukas Lacko ile karşılaşacak.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Usta: Yılmayacağız
Toplam 1
Yorum
of PTT,demi baskan? Bu sene bu takim 30 puan alamaz Eeeee ne yapacagiz?Bak gör göz göre göre koskoca Trabzonspor PTT ye yolcu.Bu gidisati sende degistiremeyeceksin.Su anda köy takimi ile Ziraat kupasi maci var ve takim 1-0 önde normalde ilk yari 5-0 olmali inanilir gibi degil durumumuz.
- Derdiyok böyle kaçtı
Toplam 17
Yorum
Mahmut Uslu Beşiktaş'a oynuyor aklı sıra gs bjk maçında oyuncuyu ateşlemek mevzu bu bjk puan kaybetsin yemezler USLU :D
- Caner Erkin motive ediyor
Toplam 6
Yorum
NAFİZ BAŞIBÜYÜK CANER İN BU MAÇTA GALATA YA KESİN GOLÜ VAR BEŞİKTAŞ CANER TALİSCA VE CENK İN GOLLER İ İLE 3 0YENER
Marsel İlhan çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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