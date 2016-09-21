 Marsel İlhan çeyrek finalde – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    çeyrek finalde

    Marsel İlhan çeyrek finalde

    İzmir'de bu yıl 9'uncu kez düzenlenen TEB İzmir Cup ATP Challenger Tenis Turnuvası'nda sporcularımızdan Cem İlkel'den sonra da tekler ana tabloda çeyrek finale yükseldi.

    Örnekköy'deki Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanan 2. turda Rus Vitaly Kozyukov'u 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden , çeyrek finalde Rumen Marius Copil ile eşleşti. Marsel İlhan, rakibiyle yarın yarı final mücadelesi verecek. Cem İlkel ise 1 numaralı seri başı Slovak Lukas Lacko ile karşılaşacak.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:24
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