Marsel ve Cem turladı
İzmşr’in bu yıl 9’uncu kez ev sahipliği yaptığı TEB İzmir Cup ATP Challenger Tenis Turnuvası’nda teklerde ana tabloda mücadele eden Marsel İlhan ve Cem İlkel tur atladı.
Bu turnuvada daha önce 3 kez final oynayan ve geçtiğimiz yıllarda adını dünya sıralamasında ilk 100 isim arasına yazdıran ilk Türk tenisçi olan Marsel İlhan, Örnekköy Tenis Eğitim Merkezi'nde yağmur nedeniyle 2.5 saat gecikmeli başlayan maçta İsviçreli Marco Chiudinelli'yi 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi. Marsel'in son 16'daki rakibi Fransız Sadio Doumbia'yı yenen Rus Vitali Kozyukov oldu.
Ana tabloya widcardla katılan raketlerimizden Cem İlkel de İtalyan Alessandro Bega'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek üst turda Kazak Alexander Nedovyesov'un rakibi oldu. Cem, turnuvada 2014'ten sonra ikinci kez tur atlamayı başardı. Ana tablo için wildcard alan diğer raketlerimizden Anıl Yüksel, Slovak Filip Horansky'e 7-6 ve 6-0, Altuğ Çelikbilek, geçen yılın finalisti Marius Copil'e 7-5 ve 6-4, Muhammet Haylaz da Kimmer Koppejans'a 6-2 ve 6-2'lik skorlarla yenilerek elendi. Turnuvanın son şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Lukas Lacko ise ilk maçında Alman Yannick Hanfmann'ı 6-3 ve 6-2'lik skorla geçti. İkinci tur maçları yarın oynanacak.
Ana tabloya widcardla katılan raketlerimizden Cem İlkel de İtalyan Alessandro Bega'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek üst turda Kazak Alexander Nedovyesov'un rakibi oldu. Cem, turnuvada 2014'ten sonra ikinci kez tur atlamayı başardı. Ana tablo için wildcard alan diğer raketlerimizden Anıl Yüksel, Slovak Filip Horansky'e 7-6 ve 6-0, Altuğ Çelikbilek, geçen yılın finalisti Marius Copil'e 7-5 ve 6-4, Muhammet Haylaz da Kimmer Koppejans'a 6-2 ve 6-2'lik skorlarla yenilerek elendi. Turnuvanın son şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Lukas Lacko ise ilk maçında Alman Yannick Hanfmann'ı 6-3 ve 6-2'lik skorla geçti. İkinci tur maçları yarın oynanacak.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hamit Altıntop ocakta yolcu
Toplam 9
Yorum
ASLAN HEMEN GİTSİN GEÇEN SENE YATTI ZATEN
- Hamit Altıntop ocakta yolcu
Toplam 9
Yorum
GSli1905 Misyonu bitmistir !
- "Fernandao'yu satıp Eren'i alacaktık"
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önemli değil Para artınca beyin küçülüyor galiba... Ne kadar kötü olursa olsun; bu sene takımının bir parçası olarak kaldıysa bu yorumu yapması çok yanlış. Açıkça rakibi başarılı bulup kulübünün başarısızlığını anlatmış. Motivasyon , liderlik ,yöneticilik hak getire...
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