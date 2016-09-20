İpek Soylu çeyrek finalde
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Uluslararası Guangzhou Açık Tenis Turnuvası'nda çiftlerde mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, İsviçreli partneri Viktorija Golubic ile çeyrek finale yükseldi.
Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen turnuvada İpek Soylu-Golubic çifti, ilk turda Çinli You Xiadoi-Zhu Lin ikilisiyle karşılaştı.
İpek Soylu-Golubic çifti, Çinli rakipleri karşısında ilk seti 6-3 önde tamamladı. İkinci sette rakiplerine oyun vermeyen ikili, bu seti de 6-0 kazanarak, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
İpek Soylu ve Viktorija Golubic çifti, çeyrek finalde Jocelyn Rae/Anna Smith ile Martina Hingis/Jelena Jankovic çiftler karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 21:15
- Hamit Altıntop ocakta yolcu
Toplam 9
Yorum
ASLAN HEMEN GİTSİN GEÇEN SENE YATTI ZATEN
- Hamit Altıntop ocakta yolcu
Toplam 9
Yorum
GSli1905 Misyonu bitmistir !
- "Fernandao'yu satıp Eren'i alacaktık"
Toplam 33
Yorum
önemli değil Para artınca beyin küçülüyor galiba... Ne kadar kötü olursa olsun; bu sene takımının bir parçası olarak kaldıysa bu yorumu yapması çok yanlış. Açıkça rakibi başarılı bulup kulübünün başarısızlığını anlatmış. Motivasyon , liderlik ,yöneticilik hak getire...
İpek Soylu çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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