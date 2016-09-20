 İpek Soylu çeyrek finalde – Fotomaç – 20 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    İpek Soylu çeyrek finalde

    İpek Soylu çeyrek finalde

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Uluslararası Guangzhou Açık Tenis Turnuvası'nda çiftlerde mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, İsviçreli partneri Viktorija Golubic ile çeyrek finale yükseldi.

    Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen turnuvada İpek Soylu-Golubic çifti, ilk turda Çinli You Xiadoi-Zhu Lin ikilisiyle karşılaştı.

    İpek Soylu-Golubic çifti, Çinli rakipleri karşısında ilk seti 6-3 önde tamamladı. İkinci sette rakiplerine oyun vermeyen ikili, bu seti de 6-0 kazanarak, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

    İpek Soylu ve Viktorija Golubic çifti, çeyrek finalde Jocelyn Rae/Anna Smith ile Martina Hingis/Jelena Jankovic çiftler karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İpek Soylu çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.