 İpek Soylu, Çin’de finalde kaybetti – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    İpek Soylu, Çin’de finalde kaybetti

    İpek Soylu, Çin’de finalde kaybetti
    Milli tenisçimiz İpek Soylu, ITF tarafından Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen kadınlar turnuvasının tekler finalinde karşılaştığı Belaruslu Olga Govortsova'ya 2-0 yenildi. 50 bin dolar ödüllü turnuvada Soylu, rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle boyun eğdi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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