İpek Soylu, Çin’de finalde kaybetti

Milli tenisçimiz İpek Soylu, ITF tarafından Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen kadınlar turnuvasının tekler finalinde karşılaştığı Belaruslu Olga Govortsova'ya 2-0 yenildi. 50 bin dolar ödüllü turnuvada Soylu, rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle boyun eğdi.