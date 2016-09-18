 İpek Soylu finalde kaybetti – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    İpek Soylu finalde kaybetti

    İpek Soylu finalde kaybetti

    Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen kadınlar turnuvasının tekler finalinde karşılaştığı Belaruslu Olga Govortsova'ya 2-0 yenildi.

    Çin'in Zhuhai kentinde organize edilen 50 bin dolar ödüllü, sert kort turnuvasının tekler finalinde, dünya sıralamasının 185. basamağındaki İpek Soylu ile dünya 268 numarası Olga Govortsova karşılaştı.

    Eski dünya 35'incisi Govortsova, 6-1 ve 6-2'lik setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 12:14
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