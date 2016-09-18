İpek Soylu finalde kaybetti
Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen kadınlar turnuvasının tekler finalinde karşılaştığı Belaruslu Olga Govortsova'ya 2-0 yenildi.
Çin'in Zhuhai kentinde organize edilen 50 bin dolar ödüllü, sert kort turnuvasının tekler finalinde, dünya sıralamasının 185. basamağındaki İpek Soylu ile dünya 268 numarası Olga Govortsova karşılaştı.
Eski dünya 35'incisi Govortsova, 6-1 ve 6-2'lik setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Uslu: Biraz sabretmemiz lazım
Toplam 15
Yorum
kk ya bıktık artık fenerin lüx havalarından kötü günmüş taraftarmı günler kötü değilki rezalet mıy mıy takımı olduk iyice savaşçı kimliğe geçmek şart
- Selçuk ilk kez kaçırdı
Toplam 5
Yorum
cemil zengin hiç olmadı selçuk bırak yahu 100.maçını oynayan sneider atsın seni biliyoruz kaptanımız başımızın tacısın. birazcık vefa arkadaşlarına
- Selçuk ilk kez kaçırdı
Toplam 5
Yorum
cemil zengin hiç olmadı selçuk bırak yahu 100.maçını oynayan sneider atsın seni biliyoruz kaptanımız başımızın tacısın. birazcık vefa arkadaşlarına
İpek Soylu finalde kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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